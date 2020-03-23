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【新冠肺炎】成都「N95口罩奶茶」加入板藍根抗疫？ 監管部門調查

社會熱點 12:39 2020/03/23

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新冠肺炎疫情持續之際，內地傳媒報道，四川成都一間奶茶店推出「N95口罩奶茶」，加入了板藍根與紅糖，聲稱「喝奶茶抗疫」，被指非法添加藥品，成都市場監管局介入調查。該店日前已停業整頓。

據中國新聞網報道，台灣大叔李文成在成都的奶茶店復工後，推出「N95口罩奶茶」。李文成稱，疫情後看到醫護人員去湖北支援，想為醫護人員做一杯有意義的奶茶。該杯致敬最美逆行者的「N95口罩奶茶」加入了四川的板藍根與紅糖，聲稱經過4次改良，口感層次豐富。而未來一年醫護人員到該店喝奶茶，享受免單。

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被指非法添加藥品 已停業整頓

不過，經核實，上述「N95口罩奶茶」添加的「複方板藍根顆粒」，為乙類非處方藥品，不屬於按照傳統既是食品又是中藥材的物質。另根據國家新冠肺炎診療方案（試行第七版），在醫學觀察期推薦的中成藥中並無「複方板藍根顆粒」。

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有關當局表示，「凱茶」作為成都一家知名飲品店，應當對其生產經營食品的安全負責。而疫情防控期間，「凱茶」飲品店打著致敬抗疫醫護戰士的旗號提供添加藥品的食品，體現其對食安相關法律的無知，缺乏最基本的食品安全知識培訓，截止目前，網上閱讀量達3.3億次，網上討論達1.4萬條，造成了一定的社會危害影響，應當依法嚴厲打擊。

店方將非法添加「複方板藍根顆粒」的飲品命名為「N95口罩奶茶」，被指極易誤導公眾正確應對新冠肺炎疫情，缺乏基本商業道德，涉嫌擾亂市場競爭秩序，損害其他經營者或消費者合法權益。

成都市監局上周五（20日）已派人到該店調查，當事人已配合市場監管部門停業整頓，當局將繼續深入調查，並根據調查結果作下一步處理。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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