  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 13:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」

社會熱點 12:40 2020/03/23

分享：

中國駐美大使崔天凱日前接受AXIOS和HBO的採訪，指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見代表中國國家元首。

趙立堅日前在社交網站稱，新冠病毒或來源於美國實驗室，引發外交風波。美國總統特朗普之後不斷以「中國病毒」形容新冠肺炎，他和巴西總統兒子兼眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）更批評中國隱瞞疫情，導致全球大爆發。

對於趙立堅的言論，崔天凱接受採訪時認為，揭開病毒來源是科學家的工作，不是由外交官或記者來揣測，因為這樣的臆測對任何人都沒好處，而且非常有害，更認同病毒或來自美軍的言論「瘋狂」。

【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談

當崔天凱被問及趙立堅稱病毒或來自美軍的的言論有沒有證據，是否代表中國政府時，崔天凱建議記者去問趙，又強調他在訪問中代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。不過，他認為病毒源自美軍說的源頭，本來自美國。

至於特朗普不斷將新冠肺炎形容位為「中國病毒」，崔天凱認為，世衛組織在疾病命名方面是有規則的，就是要避免污名化，不予人病癥與特定地理位置、人群甚至動物相關的印象，希望大家都能遵守世衛組織的規則。

【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報

【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報

而就中國隱瞞疫情的指控，崔天凱指出，在疫情開始時，中國不能僅因幾個人發燒就認為應警告世界出現了一種新病毒，必須先認真了解真實情況是什麼。因此，他不認同中國開始時有掩蓋真相，而是了解新型病毒的過程。

他強調，中國在在幾周內就向世衛組織通報所有情況，包括病毒的基因序列。並向世衛組織和其他國家發出提醒，大約兩三周內，武漢就採取了封城措施。

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

【新冠肺炎】崔天凱：留美學生如遇種族歧視 可與使領館聯繫

【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」　稱從抗疫伊始就「done a very good job」

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道
2020/03/20
【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道
【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報
2020/03/20
【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報
【中美角力】美國累計確診直迫2萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
今日
【中美角力】美國累計確診直迫2萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
今日
【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）
今日
【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）
疫情 外交 趙立堅 特朗普 崔天凱 武漢 中國 美國 肺炎 發燒

上一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地本土病例再歸零 昨新增39宗輸入個案（不斷更新）

下一篇文章

【新冠肺炎】成都「N95口罩奶茶」加入板藍根抗疫？ 監管部門調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱（更新版）
【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱（更新版）
【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽　專家稱或存「假治癒」
【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽　專家稱或存「假治癒」
【新冠肺炎最新疫情】內地本土病例再歸零 昨新增39宗輸入個案（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地本土病例再歸零 昨新增39宗輸入個案（不斷更新）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士
【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士