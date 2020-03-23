【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」

中國駐美大使崔天凱日前接受AXIOS和HBO的採訪，指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見代表中國國家元首。

趙立堅日前在社交網站稱，新冠病毒或來源於美國實驗室，引發外交風波。美國總統特朗普之後不斷以「中國病毒」形容新冠肺炎，他和巴西總統兒子兼眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）更批評中國隱瞞疫情，導致全球大爆發。

對於趙立堅的言論，崔天凱接受採訪時認為，揭開病毒來源是科學家的工作，不是由外交官或記者來揣測，因為這樣的臆測對任何人都沒好處，而且非常有害，更認同病毒或來自美軍的言論「瘋狂」。

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當崔天凱被問及趙立堅稱病毒或來自美軍的的言論有沒有證據，是否代表中國政府時，崔天凱建議記者去問趙，又強調他在訪問中代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。不過，他認為病毒源自美軍說的源頭，本來自美國。

至於特朗普不斷將新冠肺炎形容位為「中國病毒」，崔天凱認為，世衛組織在疾病命名方面是有規則的，就是要避免污名化，不予人病癥與特定地理位置、人群甚至動物相關的印象，希望大家都能遵守世衛組織的規則。

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而就中國隱瞞疫情的指控，崔天凱指出，在疫情開始時，中國不能僅因幾個人發燒就認為應警告世界出現了一種新病毒，必須先認真了解真實情況是什麼。因此，他不認同中國開始時有掩蓋真相，而是了解新型病毒的過程。

他強調，中國在在幾周內就向世衛組織通報所有情況，包括病毒的基因序列。並向世衛組織和其他國家發出提醒，大約兩三周內，武漢就採取了封城措施。

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責任編輯：游昊雲

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