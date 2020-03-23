【中美角力】人民日報：美方有些人簡直就是放辟邪侈、誣賴成性

新冠肺炎全球大流行，中美就疫情爆發口水戰。黨媒《人民日報》 鐘聲欄目發表評論文章，批評美方一些人為把責任推卸給中方，刻意散佈「政治病毒」，充滿種族歧視色彩；污稱中方分享疫情信息不夠公開、透明，惡意編造中國當為美國疫情蔓延負責的謠言，令人不齒；更有甚者，無理要求中方賠償損失，簡直就是放辟邪侈、誣賴成性。

稱美方抗擊疫情遇到困難 「根子在他們自己」

文章稱，新冠病毒疫情在美國蔓延，美方一些人卻依然鉚足勁頭乾著霸蠻無度、荒唐至極的勾當。而在事實面前，美方一些人的謬論根本不值一駁。

文章指，中方從1月3日起即開始定期向美方通報疫情信息和防控舉措，1月4日兩國疾控中心負責人通電話，同意就信息溝通和技術協作保持密切聯繫。兩國各部門一直保持溝通，兩名美方專家參加中國—世衛組織聯合專家考察組對中國進行了為期9天的考察，中方還向美方分享了疫情防控經驗，雙方專家進行了診療技術交流。

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文章稱，3月初以來美國疫情加速蔓延，距離中方向其通報疫情已經過去兩個月。「美方應該捫心自問，這兩個月美國到底採取了哪些防控舉措？」

文章又稱，美方抗擊疫情遇到困難，根子在他們自己。中國卓有成效的聯防聯控，為世界爭取到寶貴的時間窗口，這是舉世公認的事實。美國媒體曾細數美方各種失誤：病毒檢測試劑盒最初存在問題，花了近3週才找到解決辦法；不同機構相互推諉扯皮；白宮一直淡化疫情威脅等，而美國民眾反映，病毒檢測價格昂貴，且條件苛刻，檢測無門。

稱美方一些人出於政治私利污衊中國 不利全球團結

文章又批評，美方不但拖欠世衛組織經費，最近還計劃大幅削減經費。美方先是隔岸觀火，對中國採取的防控疫情措施指指點點，甚至不乏乘人之危、落井下石的舉動；如今眼看美國疫情形勢日趨嚴峻，便怨天尤人、嫁禍於人。文章表示，應當警惕，美方一些人出於政治私利污衊中國，對全球團結起來共同抗擊疫情的大局有百害而無一利。

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文章最後稱，究竟誰是負責任的，誰是不肯盡責擔當的，世界自有公論。正如世衛組織所強調，詆毀他國和人民所帶來的危險要大於病毒本身。又奉勸美方一些人早日放下政治偏見，主動與「政治病毒」隔離，加入全球戰疫的隊伍，否則只會誤己害人。

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責任編輯：伍樂

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