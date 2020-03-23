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龔正出任上海代市長

國情動向 12:13 2020/03/23

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新冠肺炎疫情爆發後，應勇轉任湖北省委書記1個多月後，上海市長遺缺終於確定。今日上海第十五屆人大常委會第十九次會議決定，接受應勇辭去上海市長職務請求，龔正出任上海市副市長、代理市長。

龔正日前已出任上海市委委員、常委、副書記，當時外界即預期，龔正可望接任上海市長。

現年60歲的龔正，江蘇蘇州人，廈門大學財政金融系財政學專業畢業，早年在海關總署工作，官至副署長。2008年調任浙江省，歷任副省長、杭州市委書記等。2015年調任山東，在前往上海任職前，官至山東省委副書記、省長。

曾在浙江任職 與習近平舊部多有交集

值得注意的是，龔正在浙江任職期間，與習近平信任的舊部多有交集。

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習近平2002年至2007年擔任浙江省委書記。那些當年習近平信任的浙江舊部，近年來紛紛被放到從中央到地方以及軍隊、國安等重要部位，被稱為「之江新軍」。龔正在浙江任職時，亦與與以中宣部常務副部長黃坤明、北京市長蔡奇等為主的之江新軍多有交集。

責任編輯：伍樂

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