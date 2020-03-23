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【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生

經濟脈搏 13:00 2020/03/23

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新型冠狀病毒肺炎疫情重擊中國經濟，國家發展改革委副秘書長高杲表示，前兩個月全國新增就業，與同期相比出現下降，2月份城鎮調查失業率有上升，帶來實在衝擊。國家將對中小微企業招用畢業生予以補貼，明確國有企業連續兩年要擴大招聘畢業生規模。

高杲表示，這次新冠肺炎疫情對經濟運行和就業確實帶來了較大的衝擊，很多企業停工停產，節後的複工復產也在推遲。同時，不少企業尤其是服務行業，還有廣大的中小企業受到的衝擊更大。這也導致在短期之內的用工需求下降，包括農民工的返崗、高校畢業生的求職，都受到很大的影響。

他表示，即使內地疫情防控有成效，但疫情在全球蔓延，難以預測對全球及內地經濟的影響，總體來看，當前和下一步穩定就業的形勢和任務艱鉅繁重。

【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創  影響就業李克強最憂心

【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存

【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生

國家將對中小微企業招用畢業生予以補貼，明確國有企業連續兩年要擴大招聘畢業生規模。擴大基層就業規模，包括一些社區崗位等，也包括擴大招生入伍規模、擴大就業見習規模、適當延遲錄用接收等多個方面來積極創造就業崗位等。

對於農民工，當前重點是要積極有序推進復工復產達產，引導有序的外出就業。同時支持就地就近就業，並且優先支持貧困勞動力就業。

他稱，將會同有關部門和地方，繼續把穩就業擺在突出位置，在加快推動已推出政策落地生效的同時，持續深化放管服改革，推動互聯網+，促進雙創深入發展，進一步激發市場活力，創造更多就業，努力減輕疫情帶來的不利影響，全力穩就業。

高杲提到，雖然現在就業形勢較嚴峻，但內地經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，內地經濟長期向好的基本面並無改變，穩定就業的基礎條件也沒有改變。

【中國經濟】全球疫情升級 中金下調中國今年GDP增速預測至2.6%

【中國經濟】路透：中國將出台數萬億刺激措施 或下調今年增長目標至約5%

【中國經濟】人行副行長：實體經濟持續向好 料次季經濟指標顯著改善

國家市場監督管理總局副局長孫梅君亦表示，當局全力支持企業復工復產，能夠穩就業，形容是目前迫切任務，早前已推出「支持復工復產十條」措施，包括制定綠色通道，應急處理生產口罩等防疫物資的企業生產許可申請等，亦透過租金減免等支持個體工商戶。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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