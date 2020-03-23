【新冠肺炎】慘淡！內地逾500間戲院復工 周末票房不足5萬元

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）本土疫情緩和，全國超過500間戲院復工，惟因無新片上映、公眾對密閉空間仍有顧慮等，剛過去的周五（20日）、周六（21日）票房合計不足5萬元（人民幣，下同），與往日動輒上億元票房相比，可謂十分慘淡。

《北京日報》報道，近日內地戲院陸續復工，據貓眼數據顯示，上周五最終票房僅為1.38萬。其中新疆以1.12萬元奪得當日全國票房榜首，河南有128家影院復工，共開208場次；廣東開了179場次，票房均為0元。

報道引述貓眼專業版，截至周日（22日）12時統計數據，周六全國共有507家影院復工，較前一天增加21家，全國復工率為4.47%，單日票房3.1萬元。票房最高5個地區新疆、內蒙古、四川、青海、廣東。新疆29家影院貢獻2.51萬票房，內蒙古、四川日票房則2000元以上。

無新片上映 消費者憂密閉空間安全

分析認為，票房慘淡，與民眾對院線相對密閉空間的安全性有所擔憂有關，亦與目前院線沒有新片上映，缺乏吸引力有較大關係。

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近期戲院以之前放映過的電影為主，包括《戰狼2》、《流浪地球》等國產電影，版權買斷的引進電影《星仔打官司》（內地譯《何以為家》）。其他復映片還有《美人魚》《捉妖記》；《哈利波特》系列電影第一部《哈利波特神秘的魔法石》，這次重映推出了4K修復3D版。

此外，受疫情影響，此前春節檔多部電影紛紛撤檔。考慮到戲院尚未完全恢復，諸多電影新片似乎不敢此時冒險上映，繼《囧媽》後，又一部影片《大贏家》選擇賣給網絡平台，免費首播。

不過，有調查顯示，觀眾對疫情過後睇戲的意願增強。近７成觀眾選擇在疫情結束之後「聚餐吃飯」和「去電影院看電影」；半數以上觀眾在疫情後到戲院的意願增強，27%的觀眾表示特別想去看電影。

網民反應：

一個蜜糖圈：為什麼要冒著風險跑去電影院看這些視頻平台已經免費了的電影 BoysManual：近期還是不去了，有好幾例輸入病例害怕 源於live：這些電影平台、網上全是資源，為什麼要冒著危險去看呢？ 愛逝枷鎖：這還有啥意思了？還不如不復工呢。 風飄飄而吹穎：我奇怪的是居然還有人去看

責任編輯：伍樂