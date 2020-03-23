【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別

新冠肺炎疫情在內地得控制，北京近日嚴防境外輸入病例。今日起所有到京的國際客運航班，均須從天津、石家莊、呼和浩特、上海浦東等十二個指定第一入境點入境。有媒體稱，這為令兩會盡可能在4月底、5月初在京召開。此外，上海明日起也降應急響應級別。

根據規定，從第一入境點入境的旅客檢疫符合條件並辦理入境手續後，方可搭乘原航班入京，腹艙所帶貨物在北京清關。有媒體引述消息稱，這是為了保障北京安全，令全國兩會盡可能在4月底、5月初在京召開。

▲ 兩會或於4月底、5月初在京召開

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不過，上述消息來源也坦承，4月底或5月初這個時間點並非官方最終定案，且會議出席人數可能有所縮減。原因是從外省進入北京市的人員都須先接受2周的隔離觀察。

路透社曾報道，兩會有望在4月底、5月初召開，然而國務院及人大常委會面對查證，並未給予回覆。分析指出，若中國若按上述規劃舉辦兩會，代表高層認為新冠肺炎疫情的「事態已經迴歸正軌」。

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另一方面，上海市政府表示，因上海自3日起已無新增本地確診病例，根據國家有關法律法規和《上海市突發公共衛生事件專項應急預案》，市政府決定自明日零時起，將上海市重大突發公共衛生事件應急響應級別由一級響應調整為二級響應。

事實上，上海市衛健委昨也表示，上海已對所有來自或途經疫情嚴重國家和地區的入境到滬人員，實行100%隔離。為進一步加強口岸防控，上海還將對所有來自非重點疫情國家和地區的入境到滬人員，實施100%新冠病毒核酸檢測。

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責任編輯：伍樂

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