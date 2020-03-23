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【新冠肺炎】北京半日新增15宗輸入病例 首架分流航班抵西安

社會熱點 13:49 2020/03/23

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球大流行，北京市衛生健康委員會通報，北京今日（23日）0時至12時新增境外輸入病例15宗，其中西班牙12宗、英國2宗、挪威1宗。

北京市衛健委通報，截至今日12時，累計報告境外輸入確診病例122例，治愈出院病例9例。

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3月23日0時至12時，無新增報告本地確診病例。截至3月23日12時，累計報告本地確診病例415例，治愈出院病例392例，治愈出院率94.5%。

停留西安10小時 無需隔離乘客再飛北京

此外，為緩解境外人員入境壓力，內地民航局周日（22日）發布新規定，所有目的地為北京的國際客運航班，自周一（23日）凌晨零時起需從指定的12個第一入境點入境。

首班飛往北京的入境分流航班（阿布扎比飛往北京EY888航班），今早8時25分飛抵西安機場，機上382名旅客將陸續接受檢測分流。

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據西安機場介紹，飛機抵達後預計停留10小時左右，對機上所有人員進行包括採樣核酸檢測、體溫監測、醫學排查和流行病學調查等內容的衛生檢疫。對衛生檢疫中發現的確診病例、疑似病例、發熱病例，及其密切接觸者，按照要求就地留觀、收治。

對經確認無需隔離留觀、最終目的地非陝西境內的乘客，在進行相關信息填報後，辦理入境手續、行李清關，乘原航班繼續前往北京。

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責任編輯：蒯宇澄

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