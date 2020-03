【中美角力】美共和黨史無前例聲明　批中國發表病毒來源不誠實言論「居心叵測」

新冠肺炎全球大流行,中國外交官在社交媒體質疑新冠肺炎病毒是由美軍傳入武漢,引發中美政治風暴。美國總統特朗普所屬的共和黨,美國共和黨全國委員會罕有地發出聲明,點名中國政府「竭力啟動不誠實的造勢行動」,動作居心叵測。

觀察人士指,共和黨全國委員會發聲明點名批評一國「說謊」,堪稱史無前例。

聲明以共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)名義發出,稱回應「中國政府的不誠實表述」。聲明說,特朗普總統一直以不懈的工作,親自應對和遏制這一前所未有的疫情,他也將繼續付出堅定的領導力抗擊災難。

「我們支持中國人民抵抗疫情」

聲明隨後話鋒一轉,指美國人民面臨重大的挑戰時,並沒有訴諸常見的偏見和政治行為。然而,「中國政府竭力啟動了不誠實的造勢行動」。

聲明強調,「我們支持中國人民抵抗疫情,我們感謝我們自己的美籍華人鄰居和朋友」,特別是那些正頑強犧牲與無私奉獻的醫護。

值此美國人民緊迫需要團結一心、共同努力時,任何企圖分裂我們的行為都可視作居心叵測。

中國外交部發言人趙立堅日前在推特上公開質疑,「可能是美軍把疫情帶到了武漢」,但他沒有提出進一步證據。美方事後傳召中國大使批評中方舉動,特朗普也故意屢說「中國病毒」作出報復。

美國總統特朗普(Donald Trump) 當地時間23日再度表示,他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情,還說他對中國缺乏合作「有點不滿(little upset)」。(見短片)

中國駐美大使崔天凱接受AXIOS和HBO的採訪時,似為事件降溫,指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作,而不是由外交官或記者進行揣測。他更表明,外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍,屬於瘋狂的言論。

【附:共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾聲明全文】

英文版:

“President Trump has been working tirelessly to respond to and mitigate this unprecedented situation and he continues to deliver the bold leadership needed in this crisis. As he has repeatedly said, we are going to beat this virus, but it is going to take all of us doing our part. That includes honestly reporting the origins of this virus, free of bias or baseless opinion, so we can best understand it and beat it.

“The American people aren’t looking for the usual bias and politicking during this challenging time. We are looking for guidance, facts and hope. The Chinese government is doing their best to wage a dishonesty campaign; they don’t need any more help from members of the media. We support the people of China and we are grateful for our own Chinese American neighbors and friends, especially Asian Pacific American doctors, nurses and medical professionals for their selfless services and sacrifices to combat the virus on the frontlines – any indication otherwise would be meant only to tear us apart at a time when the American people desperately need us to work together.”