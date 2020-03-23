【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉

內地由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院研製的重組新冠病毒疫苗，正在武漢進行一期臨床試驗。受試者之一的漁具店店主陳凱表示，注射疫苗後第二天出現發低燒、精神差、頭暈、肌肉痠痛等症狀，到晚上減退；不過另一名同日接種的女士就指，接種後連續4日都幾乎沒太大反應」。

新京報報道，3月19日中午11點54分，編號為「011」的陳凱注射了疫苗。經過體溫升高、精神不振等反應後，陳凱的身體狀況已恢復正常。接受內媒採訪時，愛好跑步的他正在隔離酒店房間裏繞圈跑步。談及報名參加試驗的初衷，陳凱說，「就是想作為一個普通的武漢人，貢獻自己的一份力量」。

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陳凱形容接受疫苗後的身體反應，「早上起來之後感覺屁股兩邊肌肉有些痠痛，剛開始還以為是床板硬睡不習慣引起的，不過打開手機看了電子體溫計，37攝氏度多，就覺得應該是身體對疫苗有反應了。」據悉，受試者會獲發一個24小時電子體溫計，用雙面膠貼在腋下，在手機App可以24小時實時監控自己的體溫。

他續指，吃早餐後「頭也有點暈脹，屁股肌肉酸，坐不住，就不停在房間來回走動」。及後，腰部兩邊背肌也有一些痠痛感，體溫也一直在37攝氏度左右，精神感覺不太好，就又躺在床上睡覺了。

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中午起床吃飯，觀察體溫經常超過37.2攝氏度，下午體溫就一直在37攝氏度左右徘徊。同日接種的其他受試者也告訴他，他們當中大多數人都有一些反應，包括體溫微升、精神不好、頭暈等。不過，科研組專家向他們表示無需擔心。

吃完晚飯後，陳凱的身體情況就慢慢好轉。到晚上11點睡覺時，體溫也恢復到正常值。睡前其他受試者也向他透露，大多數人都恢復正常了。

不過也有受試者表示接種後無不良感覺。一名與陳凱同日接種的女士說，雖然接種前無可避免地有顧慮，但實際接種後連續4日都幾乎沒有太大反應，直言「我一切安好」。

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責任編輯：游昊雲