【新冠肺炎】疫情反彈？援鄂疾控隊暫緩撤離 知情者：每日驗出多宗無症狀感染

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，各省派出的援鄂醫療隊陸續撤離，但網傳文件顯示，各省援鄂疾控工作隊則暫緩撤離，外界關注湖北是否疫情反彈。除了在當地展開疾控培訓外，財新網引述中國疾控中心知情人士稱，此舉是對武漢、湖北情況暫時不放心，透露現時每天還能驗出幾宗或10幾宗無症狀陽性者，不能判斷武漢傳播是否徹底阻斷。

內地網傳湖北新冠肺炎疫情防控指揮部上周五（20日）下發通知，內容關於國家及各省援鄂疾控工作隊暫緩離鄂。當中提到，為進一步做好湖北新冠肺炎疫情防控，結合疫情實際，請各地新冠肺炎疫情防控指揮部協調國家及各省援鄂疾控工作隊伍暫緩離鄂，按原計劃承擔相關工作業務，而離鄂時間由中央指導組防控組確定後另行通知。

展開「疾控大培訓」

該文件抄送19省（區、市）對口援鄂前方指揮部。財新向疾控部門人士確認，該文件屬實。

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輿論因此質疑，湖北疫情反彈。《解放日報》旗下「上觀新聞」稱，有網民誤解成「援鄂醫療隊暫緩離鄂」，提到各省的援鄂醫療隊已在有序撤離。至於援鄂疾控工作隊為何又暫緩離鄂，答案是國家衛健委聯合湖北開展疫情防控「疾控大培訓」，為當地培養一支不走的公共衛生隊伍。

據新華社報道，針對各地區個性化需求，由對口援鄂防控隊支持N個針對性的公共衛生能力建設「定制培訓」。

知情者：國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」

不過，培訓以外，財新網引述中疾控知情人士稱，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。其中較令人擔心是無症狀新冠病毒感染者的情況。若確診病例零增長勢頭能保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能回撤。

此外，武漢疾控內部人士指出，武漢屬於疫區中心點，前期病例積累也比較多，暫緩疾控隊伍留下來，「其實還有很多後續的一些調查、溯源」。

對於無症狀感染者，該中疾控有關專家透露，現在每天還能檢出幾例或十幾例無症狀陽性者，還不能判斷武漢的傳播是否徹底阻斷。至於如何發現？據中疾控專家稱，現階段主要靠各類住院患者入院篩查，醫學觀察中的密切接觸者，各類隔離點隔離管理的人員，對需嚴加保護或高危工作人員的篩查等。

值得注意的是，內地未有將新冠病毒無症狀感染者納入確診病例，也一直未對外公布。無症狀感染者一旦被發現，會被集中隔離14天並檢測。若隔離期間出現症狀，則將其作為確診病例報告並對外公布。

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至於內地新冠肺炎無症狀感染者為數多少？官方未有披露相關數據。據《南華早報》引述中國政府機密數據報道，截至2月底，內地有超過4.3萬人新冠病毒檢測呈陽性，但無立即出現症狀，未納入官方確診病例統計當中。

另據報，2月17日，中國疾控中心新冠肺炎應急響應機制流行病學組在《中華流行病學雜誌》發表論文，提到截至2月11日，中疾控共收到國內報告病例72314宗，含有889宗無症狀感染者，比例約佔1.2%。

責任編輯：伍樂

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