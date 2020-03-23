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【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒　最髒是地板

社會熱點 15:52 2020/03/23

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公共交通工具由於人流多，且部份是密封冷氣車廂，播毒風險不能小看。有台灣醫生就提醒乘坐公共交通工具時的注意事項，當中尤要留意兩大播毒黑點。

新冠肺炎全球大流行，全人類正在打一場抗疫戰。公共交通工具由於人流多，且部份是密封冷氣車廂，播毒風險不能小看。有台灣醫生就提醒乘坐公共交通工具時的注意事項，當中尤要留意兩大播毒黑點。

新冠肺炎的傳染力強，台灣胸腔暨重症科醫生黃軒近日在電視節目中指出，流感病毒的家戶感染率僅8%，然而新冠肺炎高達46.2%，即家中如有一人感染新冠肺炎，同住者感染率比流感高出6倍。

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而外出時，公共交通工具有機會成為播毒場所。就在1月內地湖南就有巴士集體感染個案，有一名乘客先後乘客兩班巴士，傳染給10多個人，原來在密閉的冷氣巴士車廂內，病毒可以飄浮至4.5米。有台灣醫學界人士指出，座公共交通工具要小心這個個播毒黑點。

其一：冷氣出風口

台灣外科醫師江坤俊提醒，在乘坐公共交通工具時，要避免坐在冷氣出風口，若出風口在頭上，可以出風口關上或轉吹其他方向，避免將病菌吹向自己。

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其二：車廂地板

黃軒醫生接受台媒訪問時則指出，巴士上最髒的地方是地板，而很多人卻習慣把個人物品放在地上，他建議別再這樣做。

其中主要理由，是人們咳嗽、打噴嚏時自然動作為往前、往下，因此地上恐濺滿飛沫及病毒。他又指，回家後要先將雨傘、鞋子脫下，放在門外，避免帶進門，隨身攜帶的手提袋，則應用棉質布加上酒精、消毒水擦乾淨。

除了以上兩件事外，乘公共交通工具還要注意第三件事：若是乘坐長途巴士或火車，乘客要避免接觸廁所門柄、托盤桌等，減少傳染風險。

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責任編輯：伍樂

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