【中國經濟】滬指跌3.1%失守2700關 創業板跌4.6%

新冠肺炎全球進一步蔓延，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期貨急瀉，內地股市今日下挫，全日弱勢震盪，滬指收跌逾3.1%，失守2700關，創業板指大跌4.6%。

北向資金全日淨流出80億元

滬深兩市今日大幅低開，隨後震盪走弱，市場觀望情緒明顯提升，尾盤跌幅有所擴大，截至收市，滬指報2660.17點，跌3.11%；深成指報9691.53點，跌4.52%；創指報1827.05點，跌4.6%。

滬深兩市成交總額為6874億元（人民幣，下同），較上一交易日有所縮量。其中，滬市成交2684億元，深市成交4190億元。北向資金持續淨流出，全日淨流出80億元。

從盤面上看，兩市板塊個股普跌，超130隻個股跌停，半導體、電子製造、新材料、景點旅遊、汽車、國防軍工跌幅居前。

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廣發證券表示，外資流出仍造成中國股債資產遭受外資減持，匯率亦承受貶值壓力。本週MLF和LPR均未下調或有匯率考量，但目前A股整體流動性問題不大，全球流動性危機主要通過風險偏好來抑制A股。

中金下調中國今年GDP增速預測至2.6%

中金宏觀研究團隊最新發布的研報表示，短期內，全球經濟嚴重衰退的風險明顯上升，預計新冠疫情對今年中國GDP的衝擊可能達到6個百分點左右，將2020中國實際GDP增速預測從此前的6.1%下調至2.6%。

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官媒《中國證券報》發文則指，監管部門22日明確表示，北向資金淨流出是短期擾動，影響不大。目前，公私募基金發行規模飆升，險資權益投資比例上限有望提高，金融市場整體流動性充裕，A股資金面短期無憂，並有望繼續增強韌性，走出「獨立行情」。

中證監副主席李超昨日稱，A股展現較強韌性和抗風險能力，疫情對A股影響已逐步消化，股市估值水平處於歷史低位。

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責任編輯：蒯宇澄

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