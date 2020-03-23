【新冠肺炎】美傳染病醫生：我親眼見到病毒源自中國　惟稱「中國病毒」不公平

▲ 美國一名曾飛往武漢考察新冠疫情的傳染病醫生認為，新冠病毒毫無疑問，絕對首先來自中國，「中國政府犯了很大的錯誤，當時沒有把數據公開，才導致了今天這樣的局面」，但他表示，若如美國總統特朗普般使用「中國病毒」，則有些不公平。

中美就新冠肺炎（COVID-19）病毒來源之爭持續發酵，中國駐美大使崔天凱直指病毒源自美軍之說「瘋狂」，美國一名曾飛往武漢考察新冠疫情的傳染病醫生認為，新冠病毒毫無疑問，絕對首先來自中國，「中國政府犯了很大的錯誤，當時沒有把數據公開，才導致了今天這樣的局面」，但他表示，若如美國總統特朗普般使用「中國病毒」，則有些不公平。

國際可從中國學到一件事：大規模隔離助遏疫情

美國紐約州某醫院的染病科主任費爾南多，美東時間周六（21日）晚接受美國之音訪問時透露，他除了在1月中旬武漢封城之前，曾到當地考察了整體環境；還到過南韓和澳洲，調查疫情的風險因素。關於這次病毒的來源，「我認為絕對首先來自中國，這是我親眼見到的，毫無疑問。我們（美國）的第一例是在中國的病例之後。如果美國是原發地，美國應該在一月份就爆發了，而不是現在這個時候。」

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他表示，兩個月前，全球只有50名確診者，而且都在中國；現在全世界有28多萬了（編按：這是3月21日星期六的數字；3月22日已經增加到34萬），而且還在迅速躥升。「這的確出乎大家的意料。他們（中國政府）犯了很大的錯誤，當時沒有把數據公開，才導致了今天這樣的局面。」

費爾南多稱自己並非不尊重中國，但他對來自中國政府的數據總是抱有懷疑，他解釋，這是基於中國政府當年掩蓋輸血導致的愛滋病傳播，還有一直存在當地使用活體器官的傳說。不過，世界其他國家可以從中國身上學到的一件事，就是大規模隔離無疑有助於遏制疫情。

▲ 費爾南多認為，在這場大流行中，每個人都可以發揮作用，務必認真對待和接受官方防疫指令，才能保護好自己和家人。

關於新冠病毒的稱呼，他認為，如果使用「中國病毒」是有些不公平。人們曾把1918的流行病命名為「西班牙流感」，還有2012年的呼吸道病毒被稱為「中東呼吸病毒」，這都讓這些國家受到牽連。所以，世界衛生組織後來已經不再用國家或者城市的名字來命名一種疾病了。

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現在僅長期戰役的開始 籲做好思想準備

目前，美國累計已增至逾3.5萬宗確診，費爾南多至訪問當日已連續工作35天，他認為，美國最初損失了寶貴的時間，該病毒已在社區靜悄悄地傳播了至少一個月。但重要的是，在這場大流行中，每個人都可以發揮作用，政府、醫療保健專業人員和公眾，都必須遵循嚴格的社會隔離建議，盡自己的一份力量。

他並稱，這是一場長期戰役，現在僅僅是開始。「我總是告訴我的病人們，讓他們做好思想準備，但也不要害怕，充分休息、補充身體水分、勤加洗手。」總之，所有人都處於危險之中，務必認真對待和接受官方防疫指令，才能保護好自己和家人。

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責任編輯：伍樂

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