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【新冠肺炎】網傳瀋陽粥店掛橫額「熱烈祝賀美國疫情」 警方調查

社會熱點 16:31 2020/03/23

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，正當中美因疫情來源爆發外交口戰之際，網傳內地一間粥店，竟在門口掛橫額「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」，引發爭議，當地警方表示，正在調查事件。

今日網上流傳一張照片，顯示一間名為「楊媽媽粥店」的商家，門口有一個充氣拱門，拱門上面橫額標語寫道：「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」。

網民斥泯滅人性 挑撥國際矛盾

有網民批評，商家做法是泯滅人性，並挑撥國際矛盾，質疑涉嫌「尋釁滋事」。亦有網民質疑相片真偽。

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據了解，該粥店位於遼寧瀋陽。新京報引述一名市民稱，他的朋友昨日在粥店門口確實看到了網傳照片的情況，但今日下午經過該店已經看不到橫額。

「楊媽媽粥店」太原街分店一名員工，他稱，今日剛復工，對橫額情況不太清楚，但橫額已被取下，公安機關介入處理，「今天早上很多人都在找我問這個事，警察也前來詢問，但我不知道是誰掛的」。

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粥店所在轄區內的太原街派出所工作人員今日下午表示，已針對此情況展開調查。

「楊媽媽粥店」是一家擁有多家分店的加盟連鎖企業。有網民翻出以往資料，稱該店2014年曾被傳媒揭露蒸，後廚蟑螂老鼠常出沒，蒸籠放地上、蒸菜乾了就澆水保鮮、蒸菜碗邊用髒抹布擦拭。

網民反應：

不碼字日肥五斤：人類做不出這樣的缺德事

多看才明白：不是蠢就是壞，如果還有，就是不知道自己蠢和壞，鑑定完畢

簡總：組織上對這種尋釁滋事行為是支持呢、不反對呢、默許呢還是心中暗喜？

ACE的帽子：這是仇外黨。目前中國越來越多，外交部都帶頭宣傳。在他們眼裡這都是正常的話，沒毛病

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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