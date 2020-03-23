【新冠肺炎】無症狀感染者列非確診惹議 官媒引述專家籲加強隔離

內地近期大舉宣傳新冠肺炎本土確診「清零」，但無症狀感染者不被列入確診，備受輿論質疑。官媒引述醫療專家表示，為防範疫情反彈風險，接下來應加強監測和隔離無症狀感染者。

新冠肺炎在湖北的官方新增確診數一連多日為零，但外界對真實確診數仍有諸多質疑，例如無症狀感染者不屬於確診病例，便引起議論。

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新華社微信公眾號「新華視點」今報道，依據官方公布的新冠肺炎防控方案，監測定義條款中將疑似病例、確診病例、無症狀感染者等分別單列，但無症狀感染者也可成傳染源。

報告訂正相關條款中便規定，無症狀感染者如出現臨床表現，及時訂正為確診病例。此外，報道引述第6版防控方案對確診病例臨床表現的描述有「發熱和/或呼吸道症狀；具有新冠肺炎影像學特徵；發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數正常或減少」等3條。

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日前一篇作者自稱湖北記者的文章「我最難忘的一天」在中國網網絡流傳，其中提及多地仍有確診病人。武漢市疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組22日凌晨在武漢市衛健委官網通報稱，該文所指情況不實，多起確診病例並非近日新增，文中提及一名位在麗水康城社區的病患則因屬無症狀感染者，被認定非確診病例。

新華視點今引述礄口區新冠肺炎疫情防控指揮部方面表示，這名張姓患者63歲，有兩次核酸檢測：第一次採樣時間為3月17日，送樣機構為武漢市肺科醫院，檢測結果為陰性；第二次採樣時間為3月18日，送樣機構為速8酒店隔離點，檢測結果為陽性。院方3月20日再次採集這名患者痰拭子、咽拭子，核酸檢測均為陰性。

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不過，報道也提到，礄口區新冠肺炎疫情防控指揮部只提及張姓患者沒有發燒或呼吸道症狀的臨床表現，沒有提及是否有「新冠肺炎影像學特徵、發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數正常或減少」等臨床表現。

報道最後引述多名醫生認為，此前疫情嚴重的時候，防控和醫療資源主要向確診、疑似、密切接觸人群傾斜。隨著當前疫情進入新階段，為鞏固抗疫成果，防範疫情反彈風險，應高度重視無症狀感染者的問題，把進一步加強監測、隔離納入未來的工作重點中。

衛健委發言人：湖北武漢存聚集性病例的可能

另一方面，國家衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒今稱，湖北和武漢的現有確診病例數雖持續下降，但仍存在著出現散發甚至聚集性病例的可能和隱患。

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責任編輯：游昊雲

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