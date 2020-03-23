【神州快訊】天津經開區6企業獲評2019年市中小企業公共服務示範平臺

天津市工信局公佈了2019年獲認定和獎勵的21個市中小企業公共服務示範平臺名單。其中，天津經開區6家企業入選，分別為天津濱海櫃臺交易市場股份公司、天津量信檢驗認證技術有限公司、中國包裝科研測試中心、天津航天瑞萊科技有限公司、天津信星國際產業園管理有限公司、北方技術交易市場，共獲得170萬元人民幣的資金支持。

服務平臺是指按照開放性和資源共享性原則，為區域和行業中小企業提供信息查詢、技術創新、質量檢測、法規標准、管理咨詢、創業輔導、市場開拓、人員培訓、設備共享等服務的法人實體。中小企業公共服務平臺的評定，是落實國務院促進中小企業發展政策的重要舉措，對改善中小企業發展環境，促進社會資源優化配置和專業化分工協作，逐步形成社會化、市場化、專業化的公共服務體系和長效機制具有重要意義。

天津市工信局每年舉辦1次選評工作，天津經開區的申報工作由經開區企業服務局負責組織。企業服務局相關負責人表示，將從政策、市場、產業鏈上下遊等方面給予申報成功的平臺企業更多的資源和服務，讓平臺充分發揮示範作用，為區內中小企業提供全方位服務，助力企業健康發展。

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