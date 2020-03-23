【神州快訊】以嶺藥業向香港特區捐贈5千盒連花清瘟

3月18日，國家中醫藥管理局贈藥儀式在香港舉行，其中包括以嶺藥業捐贈的5千盒連花清瘟膠囊。香港中醫藥界抗疫聯盟將協助香港特區政府把這批中成藥以及口罩、洗手液等抗疫包優先贈送給居家隔離的市民。從3月19日起，該聯盟開始接受香港市民網上申請登記，通過直接派送、順豐物流站領取等方式把抗疫包送給有需要的香港市民。

疫情防控期間，連花清瘟膠囊（顆粒）先後被國家及20餘個省市新冠肺炎診療方案推薦，在火神山、雷神山、方艙醫院等醫療機構廣泛使用。截至目前，約有7,000萬人次使用，在疫情防控中發揮了積極作用。

據悉，由鐘南山院士、李蘭娟院士、張伯禮院士擔任顧問，武漢大學人民醫院、武漢金銀潭醫院、廣州醫科大學第一附屬醫院等全國9個省份、20餘家醫院共同完成「中藥連花清瘟治療新型冠狀病毒肺炎前瞻性、隨機、對照、多中心臨床研究」，研究證實：應用中藥連花清瘟膠囊/顆粒可改善新冠肺炎確診患者發熱、乏力、咳嗽等臨床症狀，明顯改善肺部CT特征，縮短症狀持續和治療時間，提高臨床治愈率，且應用於新冠肺炎患者安全有效。

以嶺藥業是中國醫藥上市公司20強企業，曾多次榮獲「最具社會責任上市公司」、「中國醫藥企業社會責任貢獻獎」等榮譽。疫情發生後，以嶺藥業率先捐贈1,000餘萬元(人民幣，下同）連花清瘟膠囊用於國內疫情的防治。隨着疫情全球大流行，以嶺藥業又通過中國紅十字會分別向意大利和伊拉克捐贈價值148萬元和177.6萬元的連花清瘟，用於這2個國家的新冠肺炎疫情防控。

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