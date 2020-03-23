【神州快訊】浙江出台文件促製造業高質量發展

近日，浙江省發布了關於以新發展理念引領製造業高質量發展的若干意見。

預計到2025年，浙江製造業增加值佔全省生產總值比重穩定在三分之一以上，數字經濟核心產業增加值佔生產總值比重、高技術製造業增加值佔規模以上工業增加值比重均提高5個百分點，製造業投資增速高於固定資產投資平均增速，勞動生產率達到35萬元（人民幣，下同）/人以上，研發經費佔營業收入比重達到2.5%以上。數字經濟、生命健康、新材料等領域產業基礎能力和創新能力明顯提升，形成若干世界級先進製造業集群和標誌性產業鏈，形成一批世界一流企業、單項冠軍企業和行業標準、國際品牌，形成國際一流的製造業生態，建成國內領先、有國際影響力的製造強省。

文件指，將引導各類資本投資發展先進製造，並對標國際先進水平，重點培育數字安防、汽車及零部件、綠色化工、現代紡織和服裝等萬億級先進製造業集群和數字產業、高端裝備、生物醫藥、新材料等戰略性新興產業集群。

此外，支持龍頭骨幹企業全球布局，共建科創平台，加強「一帶一路」國際產能合作，強化重要資源、技術、產品多元化供應和互利合作。引導和支持「走出去」企業將研發設計、高端製造、管理總部等環節留在浙江，推動海外企業本地化，加強境內產業園與境外經貿合作區的產業鏈合作。同時，重點打造數字安防、煉化一體化與新材料、節能與新能源汽車、現代紡織、集成電路、智能計算、網絡通信、智能裝備、智能家居、生物醫藥等標誌性產業鏈。以及，統籌海外資源，推廣設立貿易投資促進機構，支持企業拓展國際營銷網絡等。

（資料由客戶提供）