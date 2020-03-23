【神州快訊】濱海新區聚焦承接北京非首都功能載體平臺

天津市濱海新區落實京津冀協同發展戰略，有序承接北京非首都功能疏解，爭取疫情防控和經濟發展雙戰雙贏。據濱海新區區委常委、常務副區長賈堤介紹，2019年新區承接了468個來自北京的重點項目，主要集中在濱海—中關村科技園、南港工業區、北方航空物流基地、中歐先進制造產業園4個承接載體。

為落實天津市惠企「21條」政策，位於濱海新區的天津經開區、保稅區根據承接載體的特點，對政策進行細化，分別發布了「暖企16條」、「穩企惠企15條」，從金融支持、穩定就業、減輕負擔等方面幫助企業復工復產。

作為區域協同創新的核心承載區，濱海—中關村科技園建立「三級防控」體系，與街道、派出所形成聯防聯控機制，加大政策宣傳引導。園區還落實經開區「暖企16條」政策，開展綫上直播課程，形成科技和金融服務的「政策包」、「產品包」。開展綫上和實體「同步走」的產業服務舉措，梳理產業鏈、價值鏈，儲備產業發展資源。同時，搶抓數字經濟、精准醫療、智慧出行等行業發展新機遇，推動引進行業領先企業、未來之星項目。目前，華為數字經濟、北京迪安捷精准醫療、大眾出行、北京藍星清洗總部、信通安融、興宇新材料等項目已經落戶，園區創新創業生態系統進一步完善。

天津開發區管委會副主任李濤表示，科技園將繼續深化與北京中關村合作，打造創新協同和利益共享機制，以科技創新賦能產業轉型升級，加快園區科技企業與經開區實體產業的融合。同時，將推動開發區先進制造業項目在科技園設立研發中心、運營中心等機構，補強創新鏈條。加強與其他開發區的聯動機制，推動先行先試政策區域間的交叉覆蓋，形成「1+4」的協同發展模式，打造新區對接北京的「橋頭堡」。

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