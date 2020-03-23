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【劉真病逝】「國標女王」和死神搏鬥45天等不到換心離世　小S哽咽辛龍撕心裂肺

社會熱點 18:14 2020/03/23

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在台灣，「國標女王」劉真上月因進行心臟主動脈瓣膜置換手術，在手術中心跳停止。與死神搏鬥45天後，劉真昨（22日）晚上10時左右病逝，享年44歲，其丈夫辛龍經紀人吳宗憲周一（23日）表示，劉真最後階段確實回天乏術，辛龍現在心情「撕心裂肺」。

吳宗憲說，劉真後期狀況確實不樂觀，面對摯愛，辛龍一直不願意放手，但劉真父母不願意讓女兒受這樣的苦，劉真於昨天晚間10時左右辭世。辛龍現在心情相當悲痛，還對親友說了一些令人擔憂的話，親友會在身旁全力陪伴。

吳宗憲又特別提到，感謝本身是醫生的台北市長柯文哲曾探望劉真，並與辛龍懇談後勸他放手。

劉真上月接受手術後，一度傳出穩定也曾傳過命危，有媒體報道劉真體重只剩30幾公斤。（劉真fb圖片）

台北榮民總醫院聲明指出，劉真因嚴重主動脈瓣狹窄，在今年2月7日到北榮接受傳統主動脈瓣膜置換手術。由於心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後續因心臟功能遲未恢復，於2月13日裝置心室輔助器，2月下旬及3月初先後發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱減壓手術。術後雖一度有起色，仍因為腦壓過高，藥石罔效，於3月22日晚上10時22分不幸辭世。

傳劉真盼再生個兒子 冒險動刀

劉真畢業於政治大學俄文系，是台灣知名的國標舞老師，擅長領域為拉丁舞，在台灣有「國標女王」稱號。劉真於2月19日傳出住院病危，媒體報道劉真因盼再生個兒子，但醫生評估她的心臟狀況不適合再生育，故她決定動刀，惟接受心臟手術期間陷入昏迷；丈夫辛龍否認劉真昏迷傳聞，在fb表示劉真需要大家幫她度過生命大難關，他願用自己生命交換，4歲大的女兒不能沒媽媽。而劉真經紀人也曾表示，因個人隱私不方便透露狀況，請眾人替劉真集氣，希望她能早日康復。

劉真最後一篇親自在fb的發文，是2月6日慶祝女兒4歲生日，帖文寫道：「親愛的寶貝，轉眼之間你已經4歲了！和媽媽有講不完的話，說不完的故事～謝謝上天，讓妳來到我的生命裡，成為我人生中最美好的遇見。每一天都帶給我不同的驚喜和感動，媽咪希望你健康平安快樂長大！生日快樂！我的寶貝」

劉真最後一篇親自在fb的發文，是2月6日慶祝女兒4歲生日。（劉真fb圖片）

劉真昔日上綜藝節目「康熙來了」，常被主持人徐熙娣（小S）開玩笑吐槽。據台媒報道，小S聽到此噩耗後哽咽難過，幾度說不出話，她說：「實在是太難過了，現在真的希望她在天堂，有很多漂亮鞋子讓她穿，她可以一直跳著舞，然後要跟辛龍大哥說， 一定要堅強，可以哭，但千萬別忘了還有孩子，要永遠思念劉真，告訴孩子，她媽媽有多棒！」

責任編輯：孫民

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