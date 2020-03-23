【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期

新冠肺炎全球疫情升溫，中國重要的外貿商展「廣交會」今年確定延後，無法如期在4月15日舉辦，分析料這將對中國外貿更為不利。

料中國外貿形勢更不利

廣東省商務廳副廳長馬樺下午在廣東省政府新聞辦公室舉行的新聞發布會中作上述通報。

馬樺說，考慮到目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情輸入風險較高，第127屆廣交會將不會在4月15日如期舉辦，會再評估疫情形勢後，向有關部門提出建議。

內地防疫已轉變為防控海外輸入為主，據廣州市政府的最新防疫規定，境外入境人員或14日內有去過外國的人員，一律實施14日居家或集中隔離醫學觀察。

廣交會創立於1957年春季，每年春秋兩季在廣州舉辦，有中國外貿「晴雨表」的之稱。每屆廣交會的境內參展企業約2.5萬家，有210多個國家和地區約20萬名境外採購商與會。

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而今屆廣交會從「辦」到「不辦」，歷經波折，顯示當局在「拚經濟」和「防疫情風險」之間的兩難。

國務院常務會議3月10日曾指，為推進疫情防控和經濟社會發展，必須堅持擴大對外開放，多措並舉穩外貿、穩外資。其中提到，做好籌辦春季廣交會的準備工作，大力促進對外貿易合作。

《廣州日報》12日還報道，中國對外貿易中心相關負責人說，正在制定廣交會的防控防疫方案，會按照國家最高標準來做。當時還有參展商表示，考慮在談判桌中「放隔膜」，以維護健康。

除廣交會延外，今年中國因疫情而必須延期的大型活動，還包括中國年度「兩會」以及博鰲亞洲論壇。

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責任編輯：伍樂

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