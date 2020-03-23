【中美角力】習特都因瘟疫陷歷史危機　中美爭霸火上澆油

▲ 新冠肺炎全球大流行，但從美方官員威脅撤出在中國產業鏈、中國驅逐美國記者、再到兩國就疫情責任互相指責，反映中美未因為應付嚴峻疫情，放輕角力的手腕。

新冠肺炎全球大流行，但從美方官員威脅撤出在中國產業鏈、中國驅逐美國記者、再到兩國就疫情責任互相指責，反映中美未因為應付嚴峻疫情，放輕角力的手腕。中美為何沒有在瘟疫裡共度時艱，反而關係惡化？一切要從中美、習特皆面對歷史危機說起。

新型冠狀病毒疫情的廣泛、衝擊波的巨大，可說是歷無前例。美國及中國分別作為世界第一強國、全球第二大經濟體，不僅沒能獨善其身，反而處於瘟疫風暴的「風眼」。

中國危機：瘟疫是中國版切爾諾貝爾事件？

先說中國。前蘇聯前領導人戈爾巴喬夫曾把發生在1986年的切爾諾貝爾核事故，說成後來蘇聯解體的真正原因，原因是這場核災難暴露了蘇共體制應對危機的能力薄弱，成為蘇共走向衰落的重要符號。

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歷史不會簡單重覆，但輿論場總有人把切爾諾貝爾核電廠災難，與今天的中國疫情比擬。有論者認為，中國官方人士也曾承認，新冠肺炎疫情初期，當局曾反應遲緩、延誤通報個案，為疫情後來向全國乃至全球擴散埋下伏線。

一場疫情變成顯影劑，顯示出中共體制的治國弱點，這些弱點如不能根本消除，恐也將成中國國運逆轉向下的「轉捩點」。

美國危機：中國全球影響力減弱

再說美國，美國政府也一樣面臨一場巨大的政治危機。中國動用舉國之力應付疫情後，疫潮暫趨緩和，中方然後再動員支援其他疫情嚴重國家，試圖藉機擴大全球話語權。

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中方擺出積極推進國際合作的姿態，與特朗普政府的「美國優先」單邊主義作法形成了鮮明對比。

因此美國評論員警告說，新冠疫情凸現了美國國際影響力衰落，中國正乘機努力爭取國際領導地位。

美國《外交》雜誌作者坎貝爾和多希（Kurt M. Campbell，Rush Doshi）甚至將這次新冠疫情危機，同1956年的蘇伊士運河事件相提並論。

當年的蘇伊士運河戰爭，令英國失去對運河的控制權，凸顯英國在國際政治舞台影響力急遽減弱，加速了英國非殖民化過程，象徵著英國作為全球性大國的衰落。

美為保霸主地位 必定加大遏抑中國力度

坎貝爾和多希評論說，美國如果處理不好這次危機，美國的全球霸主地位也會受到同樣的挑戰。

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中觀察人士指出，中美皆面臨足以影響國運的歷史危機。中方期望把危機向外轉移，減輕內部壓力，甚至試圖「踩入」美國地盤，擴張自己在國際的影響力，維持自己在全球地緣政治的優勢。

至於美國，並不是省油的燈，特朗普勢必會加大遏制中國，保障自己的全球霸主地位。

這一概解答到為何一場疫疫，令中美角力不僅沒有減緩，還趨向尖銳、走向惡化。

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政治學中有一套「修昔底德陷阱」理論，它的典故來自古希臘歷史學家，意即新興大國崛起，必然挑戰傳統大國，最終有可能爆發戰爭。這場瘟疫或許擴大了中美之間「修昔底德陷阱」的風險。

中美關係近期密集地出現緊張事件：

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）透露，美方擬推動醫療供應鏈從海外移回美國本土。

中美打「媒體戰」，中國官方變相驅逐3家美國主流媒體記者離開。

中國外交官拋出「美軍傳播新冠肺炎論」，特朗普屢以「中國病毒」反嗆。

在中美爭霸升級之際，中美這些矛盾變得合乎邏輯。可以預期，疫情助燃下，中美關係今年樹欲靜而風不息。

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本報記者：程國知

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