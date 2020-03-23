【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的

▲ 馬來西亞友華媒體近期一度報道，中方向大馬「捐贈」1000萬個口罩，中國媒體紛紛轉載。但大馬輿論場卻有指，口罩不是中國捐的、而是中國賣的，「明明是我們（大馬）真金白銀給錢才能協商買到的東西」。

新冠肺炎全球大流行，中國官方推進公開工作，謀劃藉機擴張地緣政治影響力。馬來西亞友華媒體近期一度報道，中方向大馬「捐贈」1000萬個口罩，中國媒體紛紛轉載。但大馬輿論場卻有指，口罩不是中國捐的、而是中國賣的，「明明是我們（大馬）真金白銀給錢才能協商買到的東西」。

由馬來西亞華人公會（MCA）收購的《中國報》日前曾報道，「中國捐大馬1000萬個口罩」。

《中國報》已把標題由「捐」改「供應」

該報曾獲中國官媒《人民日報》評選為「海外華文媒體網站影響力榜TOP20」的第4名，領先同份榜單上的所有大馬中文報章。

但馬來西亞民眾「Sow Meng Keong」在社交平台發文指，他發現，相同的新聞事件在不同媒體的報道，出現不同詮釋；如星洲網報道是「政府向中國購千萬個口罩」。

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而馬國交通部長兼馬華總會長拿督魏家祥也在臉書表示，「政府首先將向中國採購第一批1000萬片口罩」，證實該批口罩並非由中國捐贈，中國只是賣貨給大馬。

「Sow Meng Keong」認為，這起事件是中國公關工作的一部份，明明是大馬付錢才能協商買到的口罩，卻被一堆大馬人當成是人家送的禮物；還有人甚至倒打大馬政府為甚麼沒有謙卑「跪謝」。

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事後，《中國報》已將新聞標題改為「中國供應大馬1000萬個口罩」。

類似事件日前也發生在意大利。曾有中國媒體宣傳中國「捐贈」給意大利2萬套防護服、5萬劑檢驗試劑、10萬個口罩、1000個呼吸器，還標示「意大利人加油，我們來了」！

意大利前通訊部長加斯帕里（Maurizio Gasparri）卻在網絡直播指，這是假新聞，他指從中國運往意大利的這批醫療物資，其實是意國購買的。

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責任編輯：伍樂

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