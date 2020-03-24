【中美角力】美軍播毒？中國外交部兩種聲音　哪一個代表中央？

中美就新冠肺炎病毒起源何處針鋒相對之際，中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。這與外交部發言人趙立堅日前在Twitter發布有關新冠病毒可能由美軍帶到武漢，要求美方解釋的言論可謂大相徑庭。

崔天凱與趙立堅 到底哪位才是中央立場的代表？

外交部發言人趙立堅在美國疾控中心主任說不排除可能有美國流感病人感染新冠病毒後，3月12日在Twitter連發推文指，可能是美國軍隊把疫情帶到武漢，要求美方交代「零號病人是甚麼時候在美國出現的？有多少人被感染？」

趙發言人此番言論引發中美口水戰，華府並召見崔天凱表達抗議和反對。之後趙立堅無論是在外交部例行記者會，還是Twitter等公共平台上「失蹤」多日。

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正當外界懷疑趙立堅可能是個人行為捅了「馬蜂窩」，被當局「雪藏」之時，趙立堅上周五（20日）再次出現在Twitter上，並對美火力全開。直斥「美國為甚麼不邀請世衞組織專家調查在流感季節死亡的2萬人中，有多少人死於新冠肺炎病毒病例？」

至此，外界開始相信，趙立堅有關「可能是美國軍隊把疫情帶到武漢」的言論，並非個人言論，而就是代表官方態度。

分析：一個對外一個內銷 做好與中美民眾溝通

不過，昨天美媒公布的3月17日與崔天凱訪談，崔的言論卻與趙立堅南轅北轍。美媒主持人連番追問︰「他（趙立堅）是代表中國政府發言嗎？是趙立堅還是您代表中國政府發聲？」崔天凱回應說︰「我在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。」

再就崔與趙的級別看，崔是外交部副部級高級官員，趙不過是副局級中級官員。崔的言論感覺是上級否定下級的「一錘定音」。

值得關注的是，趙是在崔天凱17日接受美媒訪問後，於20日再度活躍在推特上繼續質疑美國可能是病毒源頭，就多少令外界感到費解了。

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對此，一位熟悉內地國情的人士解讀是，崔面對的是美國主流媒體，他否認病毒源於美軍實驗室，是從做好與美國民眾的溝通，改善中國形象的角度出發。而趙藉助推特，直接與美國政府官員「交火」，客觀效果是將中國不怕美國的硬氣形象「出口轉內銷」給內地民眾，以便爭取國內民眾對政府的支持。

但是，正如已故中國總理周恩來說，外交無小事。兩名中國外交官前後不一的言論，難免讓外界謎團加深，可能有損中國的對外形象。

責任編輯：伍樂

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