【國情分析】中國外交部兩種聲音 哪一個代表中央？（訂戶專享） 國情動向 20:59 2020/03/23 分享： 中美就新冠肺炎病毒起源何處針鋒相對之際，中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。這與外交部發言人趙立堅日前在Twitter發布有關新冠病毒可能由美軍帶到武漢，要求美方解釋的言論可謂大相徑庭。 ... 相關文章 【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍 2020/03/18 【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍 【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報 2020/03/20 【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報 【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片） 2020/03/19 【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片） 【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視 2020/03/18 【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視 外交 疫情 崔天凱 趙立堅 中國外交部 流感 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入