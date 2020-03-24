新冠肺炎由美軍播毒？中國外交部兩種聲音　哪一個代表中央？（訂戶專享）

中美就新冠肺炎病毒起源何處針鋒相對之際，中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。這與外交部發言人趙立堅日前在Twitter發布有關新冠病毒可能由美軍帶到武漢，要求美方解釋的言論可謂大相徑庭。

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