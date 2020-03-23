【新冠肺炎】瀋陽粥店掛橫額「賀美國疫情」捱轟　分析：可以反美但不能反人類

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）肆虐全球，華人頻傳因此在海外遭遇歧視之際，內地網絡近日廣泛流傳遼寧瀋陽一食店，在門前掛有寫着「熱烈祝賀美國疫情 祝小日本疫帆風順長長久久」的橫額，網民批評此舉可悲、泯滅人性、非蠢即傻，另有網民認為，商家掛標語是得到政府同意的。內媒從食店所在轄區內的太原街派出所工作人員處獲悉，已針對此情況展開調查，並要求店家撤下。

有分析認為，日本人早已不是抗日劇的日本人，但中國始㚵是抗日劇的中國人，用祝願別國或族群遭受災難來吸引部分人支持，這種行為是可悲的，己所不欲，勿施於人，中國人可以反美反日，但不能反人類。

警方調查 已勒令撤下橫額

網傳圖片顯示，內地一家粥店在門前的充氣拱形門上，掛着「熱烈祝賀美國疫情 祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅。據了解，涉事食店為遼寧瀋陽市太原街上的「楊媽媽粥店」。

內媒《新京報》及澎湃新聞報道指，從食店所在轄區內的太原街派出所工作人員處獲悉，橫額懸掛於3月22日晚上，警方已針對此情況展開調查，並於當天晚上要求店家撤下。

媒體消息指，「楊媽媽粥店」是一家擁有多家分店的加盟連鎖企業，該粥店分別在2014年、2019年被曝光其兩家連鎖店的衛生問題。

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而上述照片在網上瘋傳，在社交媒體上引起熱議。有內地網民認為這種行為是非蠢即傻、義和團子民、泯滅人性等，「恐怕是上邊喜歡吧，狗鼻子聞到啥臭味了？」、「沒必要，這次疫情每個人都是受害者」、「心裡想想就好了，說出來只會讓人鄙視你」、「這件事上了日本的ins而且火了，丟人丟到國外去了」、「他們這樣的標語，在迎合什麼樣的顧客？」

有人認為，該商家涉嫌尋釁滋事、挑撥國際矛盾，應向美國和日本人道歉。

責任編輯：孫民

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