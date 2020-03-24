【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」

▲ 新冠肺炎全球大流行，美國總統特朗普連日來一直以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，被批評種族歧視、加深反彈情緒，他美國時間周一稍晚時改口，敦促各界保護亞裔美國人。

新冠肺炎全球大流行，美國總統特朗普連日來一直以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，被批評種族歧視、加深反彈情緒，他美國時間周一稍晚時改口，敦促各界保護亞裔美國人。

特朗普在推特寫道，「徹底保護我們在美國和全世界的亞裔美國人族群，是非常重要的事情。」

特朗普：要徹底保護亞裔美國人族群

「他們是一群很優秀的人，無論病毒是以何種方式、形式或管道傳播，都不是他們的錯。他們正與我們密切合作以遏止疫情。我們將一起迎接勝利！」

It is very important that we totally protect our Asian American community in the United States, and all around the world. They are amazing people, and the spreading of the Virus is NOT their fault in any way, shape, or form. They are working closely with us to get rid of it. WE WILL PREVAIL TOGETHER!

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法新社報道，特朗普這番口氣，以及避用「中國病毒」一詞來稱新冠病毒疾病，與他上週因被控種族主義而勃然大怒形成強烈對比。

亞裔美國活動人士通報說，自疫情爆發以來，偏見事件激增，包括一名婦女在紐約地鐵遭人跟蹤和毆打。

根據紐約時報過去一周的訪談，全美各地20多名的亞裔受訪者表示存有恐懼：怕去超商購物、怕獨自外出或搭乘大眾交通工具。許多亞裔形容在公共場合遭人咆嘯，他們所面臨的仇恨，與許多美國穆斯林、阿拉伯人和南亞人士於2001年911恐攻後的遭遇無異。

美國發生多宗襲擊亞裔人事件

在紐約曼哈頓某大型醫院擔任急診部主管的愛德華‧周（Edward Chew，音譯）表示，他每天在前線抗疫，過去數週他走在街上時，仍有人在跟他擦肩而過時用衣服摀住口鼻。

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「紐約客」週刊撰稿人樊嘉揚（Jiayang Fan）也說，上周她出門倒垃圾遭路過的一名男子辱罵，罵她的華人背景。

特朗普此前表示，由於這場疫情最初是從中國城市武漢傳出，使用「中國病毒」一詞是「精準」的用字。武漢肺炎疫情已造成全球逾1萬6000多人死亡。

特朗普多次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，白宮官員也有樣學樣，創造「功夫流感」（Kung-flu）這樣的新名詞。

不過，世界衛生組織（WHO）不鼓勵使用這種術語，認為此舉將污名化某些特定族群，且會讓其他人誤以為自己不會受到感染。

▲ 新冠肺炎蔓延全球，多個國家引發反華情緒，甚至出現歧視亞裔情況，日前美國一對緬甸父子因此受到襲擊毀容，傷勢嚴重。

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責任編輯：伍樂

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