特朗普不再提「中國病毒」　推特說要保護亞裔

新冠肺炎全球大流行,美國總統特朗普連日來一直以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒,被批評種族歧視、加深反彈情緒,他美國時間周一稍晚時改口,敦促各界保護亞裔美國人。

特朗普在推特寫道,「徹底保護我們在美國和全世界的亞裔美國人族群,是非常重要的事情。」

特朗普:要徹底保護亞裔美國人族群

「他們是一群很優秀的人,無論病毒是以何種方式、形式或管道傳播,都不是他們的錯。他們正與我們密切合作以遏止疫情。我們將一起迎接勝利!」

It is very important that we totally protect our Asian American community in the United States, and all around the world. They are amazing people, and the spreading of the Virus is NOT their fault in any way, shape, or form. They are working closely with us to get rid of it. WE WILL PREVAIL TOGETHER!