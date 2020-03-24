【神州快訊】中新天津生態城政務服務加速度 「不見面審批」已超600件

中新天津生態城積極推動政務服務事項「網上辦、馬上辦、主動辦」。截至目前，政務服務中心通過「不見面審批」已辦理事項600餘件，助力區域疫情防控和經濟發展「雙戰雙贏」。

網上綠色通道+幫辦專員 推動項目早開工、早投用

為滿足侵襲性真菌病檢測系列產品的臨床需求，丹娜（天津）生物科技有限公司計劃建設體外診斷創新技術研發中心。了解其准備申報研發中心項目施工許可後，生態城政務辦開通網上辦理綠色通道，安排幫辦專員梳理材料，協助企業完成網上申報操作，並且采取「容缺後補」機制，允許企業可先提交電子材料進行審核。

保障民生項目 施工許可證當日批

臨海新城第二社區中心項目預計建成後能提供社區管理、衛生、文體等公共配套服務，提高周邊區域居民的生活配套品質。為確保項目順利開工，生態城政務辦開展「不見面審批」，通過微信、電話等方式，與項目開發企業天津泰達聯合置地有限公司進行溝通，指導企業通過「網上辦」申請施工許可證，並采取「承諾審批」的方式受理企業的書面承諾書，當天批復施工許可證。

核發首個「境外投資項目備案」許可證

為提升海外業務發展速度，新經典文化股份有限公司向新經典(美國)公司申請增資2,000萬美元。為保證企業順利辦理「境外投資項目備案」許可，生態城政務服務辦通過QQ、電話等方式，向企業介紹申報流程，並對股權架構圖、審計報告等材料進行預審，提供修改意見和指導，協助企業完成審批，核發了首個境外投資項目備案許可證。

（資料由客戶提供）