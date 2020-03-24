【神州快訊】富力集團再向武漢捐贈500萬元人民幣生活物資

中國新冠肺炎疫情已見緩和，連續多日湖北一些地方新增確診病例為零。武漢作為疫區中心，終於熬過最艱難時刻，但危情還未完全解除，恢復元氣尚待時日。各界紛紛加入這場疫情防控阻擊戰支援湖北。3月22日，富力集團通過多渠道緊急籌集價值500萬元（人民幣，下同）的生活物資送至武漢，保障武漢市民的「菜籃子」、「米袋子」。

此次富力集團捐贈的生活物資為水果、大米、食用油等食品類生活物資。該批物資在分包後，從廣州發車分為2批陸續運抵武漢，緩解武漢市民的食品供應緊張狀況。

作為中國地產行業的領軍品牌，在這場疫情防控阻擊戰中，富力集團立足自身多年在國內外深耕精耘深入一綫的具體優勢，積極作為，為疫情防控貢獻力量。疫情暴發初期，富力集團向中國青少年發展基金會及廣州市慈善會總計捐款2,000萬元用於疫情防控工作。富力集團還會同移動醫患交流APP「春雨醫生」聯合推出抗擊新型冠狀病毒綫上免費義診，有效緩解存在輕微發熱、咳嗽等感冒症狀用戶的焦慮。

同時，富力集團緊急啟動新冠病毒肺炎疫情防控機制，向全國各區域在管项目進一步強調、部署相關防控工作，並與项目當地衛生健康管理部門緊密聯繫，動態調整疫情防控機制。為緩解入駐商戶資金壓力，富力商管宣佈免除部分租金，助力大家共渡難關。

富力集團一直致力於社会公益，據不完全統計，富力集團累計捐款金額已經超過5億元。據知，接下來富力集團還將不遺餘力地為抗擊疫情做出更多貢獻。

（資料由客戶提供）