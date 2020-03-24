【神州快訊】雲端遠程 硬核操作為重大水利工程建設爭分奪秒

近日，我國西部某水電大壩建設工程復工。復工現場，數臺無人碾壓機相繼上崗，其中的2臺自啟用之日起已作業約3,000平方米，一次碾壓合格率最高達到99.68%，合格率超過人工平均水平。

據介紹，天津大學無人駕駛交叉團隊的碾壓作業支持小組通過遠程雲平臺，對無人碾壓機進行遠程視頻支持、雲端操控，開展了大壩生產碾壓現場的遠程技術支持，並用1周完成了「疫情之下的無人駕駛第一碾」。

水電站大壩通常建設在高寒高海拔地區，施工條件苦、強度大、標准高。為解決傳統人工駕駛碾壓機容易造成的行車超速、行駛軌跡不精確等難題，天津大學謝輝教授帶領由該校動力、水利等多學科組成的無人駕駛交叉技術團隊，經過近2年的系統研發，突破了無人系統高集成度機電改裝、高精度智能尋跡控制、機群遠程雲監控管理3大核心技術，建立了完全自主的無人駕駛碾壓機群技術體系。該項技術不僅適用於水電大壩建設，還可應用於建築、道路、橋梁、隧道等多種建工領域。

目前，天津大學謝輝教授團隊已經形成無人駕駛智能公交、無人駕駛輕型車、無人駕駛叉車等集群研究，並將相應的研究成果與新工科教育教學改革結合起來，為培養學生的科研思維和實踐能力提供平臺。

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