世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」　分散抗疫注意力

新冠肺炎全球大流行，美國總統特朗普稱呼新冠病毒為「中國病毒」，並批評中國早期處理疫情措施。世界衛生組織官員回應說，談論此事只會分散注意力，現在不要責怪而是共同專注對抗病毒。

特朗普將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）、即中方稱的新冠病毒形容為「中國病毒（Chinese Virus）」，以及質疑中國本來可以更早告知美方疫情。

今天有媒體在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部例行記者會上對此提問。

世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）繼上周表示病毒無國界，使用語言時要小心，不要以種族界限進行評論後；今天他進一步表示，此時這個議題不是（工作）核心，並指出「坦白說，現在談這個只會分散注意力」。

萊恩說，大家應專心在此時該做的事，不要責怪，共同對抗病毒。

不過，根據報道，美國總統特朗普今天首度改口，在白宮記者會不再以「中國病毒」稱呼武漢肺炎，他在記者會與推特上都表示，必須確實保護在美國與全球的亞裔社群，病毒傳播並非亞裔的錯。

此外，今天日本媒體報道，日本政府決定將通知國際奧委會（IOC），若IOC做出東京奧運會和帕運延期舉行的決定，日方將予以同意。

對此，萊恩也在記者會上表示，關於奧運是否改期是由IOC與日本政府做出決定，但世衛會提出風險建議，但他相信很快會有決定。