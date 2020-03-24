【神州快訊】麒麟軟件總部正式落戶天津

麒麟軟件成立大會在津舉行，同期發布了麒麟軟件「遨天」行動計劃。會上，天津市政府與中國電子集團、濱海高新區管委會與麒麟軟件公司分別簽署戰略合作協議，並圍繞進一步深化全方位戰略合作、加快推動國產操作系統發展、壯大天津戰略性新興產業等方面進行深入交流。

據悉，麒麟軟件將實現百億級資金投入，計劃用5年時間，培育一支規模逾萬人的自主操作系統精英團隊，推動聯合創新和開放發展，打造桌面與服務器操作系統、雲操作系統、嵌入式操作系統3大系列產品，為萬物互聯、新基建等前沿方向提供支撐。

工業和信息化部副部長陳肇雄介紹，近年來，中國電子集團推出了一系列重大科研成果，為國家信息技術產業發展作出重要貢獻。希望集團以此為契機，加大資源整合力度，提升技術創新能力，壯大產業生態，打造安全可控信息技術體系。

天津市副市長連茂君表示，將全力支持麒麟操作系統的研發及產業化，積極創建國家基礎軟件創新中心，規劃建設信創產業園，在人才、住房、產業支持等方面給予政策保障，推進形成完整產業生態。

當前，網信領域安全性愈發凸顯，自主創新是實現網絡安全的前提和必要條件。中國要在核心技術上加快推進國產自主創新計劃，打破國外壟斷，構建安全的國產信息技術體系。

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