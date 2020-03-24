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【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差

經濟脈搏 10:43 2020/03/24

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新冠肺炎疫情衝擊中國經濟，中國褐皮書國際(CBB International)發布《中國褐皮書》指出，中國企業第一季度錄得有紀錄以來最差季度表現，各行業的業績都在下滑，銷售普遍下降，尤其是零售業，收益和利潤也同步大降。

指中國首季GDP可能收縮10%

中國2月份經濟活動遭遇歷史性滑坡，因為新冠肺炎疫情導致全國各地的工廠、商店和餐廳關閉。疫情如今席捲全球，其他國家也繼中國之後限制外遊，以阻止病毒傳播。

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該報告預期，中國首季國內生產總值(GDP)可能收縮10%至11%，任何復甦不僅取決於國內的韌性，還受制於政府無法掌控的因素。此外，外部衝擊可能導致中國第二季經濟數據仍然不佳。因此，投資者可能會嚴重高估中國的復甦程度，以及其抵禦全球經濟下滑的韌性。

外部衝擊或導致中國第二季經濟數據仍不佳

報告還表示，中國政府可能不願通過官方數據承認，疫情對經濟的衝擊到底有多麼嚴重。

此外，報告指沒有理由認為家庭狀況會更好，因為各個行業的就業都在收縮。

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該季度報告基於2月13日至3月12日之間，對3,300多家公司的數據和訪談。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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