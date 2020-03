【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒

新冠肺炎肆虐至今,中藥越來越多地應用於治療中。中國工程院院士锺南山團隊最新研究認為,中藥連花清瘟在體外試驗中顯示出抗新冠病毒的作用。

連花清瘟可抑病毒複製 發揮抗炎活性

據內地澎湃新聞,鍾南山等人發表題為《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》「Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2)」的論文,已被《藥理學研究》期刊(Pharmacological Research)接收。原文鏈接

論文提到,作為一種中藥方劑,連花清瘟對一系列流感病毒具有廣譜抗病毒作用和免疫調節作用。

研究人員使用CPE和空斑減數實驗,在Vero E6細胞中評估了連花清瘟對SARS-CoV-2的抗病毒活性。試驗結果表明,連花清瘟在mRNA水平上顯著抑制SARS-CoV-2在Vero E6細胞中的複製,並顯著降低促炎細胞因子(TNF-α,IL-6,CCL-2 / MCP-1和CXCL-10 / IP-10)的產生。

▲ 在透射電子顯微鏡下可見連花清瘟對病毒體形態的影響。AF為未感染細胞,BG為新冠感染細胞,CDHI為連花清瘟處理細胞,EJ為瑞德西韋處理細胞。

此外,連花清瘟處理導致細胞中病毒粒子的顆粒形態異常。

論文總結道,連花清瘟顯著抑制SARS-COV-2複製,影響病毒形態並在體外發揮抗炎活性。這表明連花清瘟可以抵抗病毒攻擊,有望成為控制COVID-19疾病的新策略。

中醫藥臨床治療總有效率達90%以上

在國新辦昨日新聞發布會上,中央指導組成員、中醫藥局黨組書記余艷紅指出,全國確診病例中有74,187人使用中醫藥治療,佔總數91.5%;湖北有61,449名患者使用了中醫藥治療,佔90.6 %。臨床療效觀察顯示,中醫藥治療總有效率達90%以上。

此外,以中國中醫科學院院長黃璐琦院士為領隊的第一批國家援鄂抗疫中醫醫療隊研制出化濕敗毒顆粒,其臨床試驗申請近日獲得國家藥監局批準。

