【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發

國際頂尖學術期刊Nature 20日發表報告，指出30%至60%的新冠病毒感染者無症狀或者症狀輕微，但他們傳播病毒的能力並不低，這些隱性感染者可能會引發新一輪的疫情大爆發。

為評估隱性感染的程度，中美研究人員開發了一個模型，該模型使用武漢衛健委收到2.6萬例實驗室確診病例的臨床數據。華中科技大學公共衛生學院院長鄔堂春教授表示，據最保守估計，至少59%感染者沒經檢測，並可能感染他人。

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而6日發佈在醫學預印本 medRxiv 的一份研究則指出，截至2月18日，武漢有3.74萬人感染了新型冠狀病毒，但當局並不知情。據作者說，這些未報告的病例大多發生在那些症狀輕微或沒有症狀但仍具有傳染性的人身上。

事實上，廣東省疾控中心19日在新英格蘭醫學雜誌NEJM發表的文章也表明，新冠肺炎患者在發病後不久就檢測到了高病毒載量，有一位感染者從未表現出症狀，但是他所釋放的病毒量與出現症狀的患者相當，這證明感染者「在輕症或無症狀時具有高度傳染性」。

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上海兒童醫學中心的一項針對全國700多名受感染兒童的研究則發現，56%兒童出現輕微或無症狀情況。研究人員表示，如果這些研究結果成立，那麼就需要採取緊急措施控制助長大流行的輕症和無症狀病例。

因此，研究指出關閉學校、取消公共聚會，讓人們呆在家裡，遠離公共場所，這些有力的社會隔離措施是阻止這些無症狀病例傳播的唯一途徑。

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責任編輯：游昊雲

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