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【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診 不排除院內感染

社會熱點 11:46 2020/03/24

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內地新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢多日未見本地確診病例後，昨日（23日）新增1宗確診病例，患者是省人民醫院本部的醫生。

近期在醫院上班

武漢市衛健委今日通報稱，昨日全市新增確診病例1例，患者為湖北省人民醫院本部的醫生，租住武昌區紫陽街張之洞路137號，由於近期在醫院上班，不排除為院內感染。

據湖北省政府發布的疫情定點醫院名單顯示，省人民醫院並非收治隔離患者的定點醫院。

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武漢市衛健委還提到，武漢市23日新增出院病例426例，新增死亡病例7例，新增疑似病例0例，發熱門診接診345人次，比前一天減少11人，其中首診210人，23日當日全市核酸檢測10441人。

截至23日24時，武漢市累計報告確診病例50006例，累計治癒出院43214人，累計死亡2524人。全市現有確診病例4268人，其中重症1198人，危重症329人，現有疑似病例0例。

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責任編輯：蒯宇澄

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