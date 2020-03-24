【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測

新冠肺炎蔓延成全球大流行，為防止疫情倒灌，北京再升級防護措施，自明天（25日）零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測；14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

新規範圍擴至14日內其他口岸入境的進京人士

據官媒央視報道，當前境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全。

【新冠肺炎】北京半日新增15宗輸入病例 首架分流航班抵西安

【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別

【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫

【新冠肺炎】北京半日新增境外輸入病例11宗 西班牙5宗英國4宗

北京日前宣布，所有抵京旅客（包括內地及港澳台居民），必須集中隔離14天。新措施將適用人員範圍擴大至14日內從其他口岸入境的進京人員，不分目的地。此外，北京還要求所有目的地為北京的國際客運航班，均從天津、石家莊等12個指定的第一入境點入境。

據國家衛健委通報，截至3月23日24時，全國累計報告境外輸入確診病例427例，其中有138例在北京確診。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響