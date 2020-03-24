【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測

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新冠肺炎蔓延成全球大流行，為防止疫情倒灌，北京再升級防護措施，自明天（25日）零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測；14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。
新規範圍擴至14日內其他口岸入境的進京人士
據官媒央視報道，當前境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全。
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北京日前宣布，所有抵京旅客（包括內地及港澳台居民），必須集中隔離14天。新措施將適用人員範圍擴大至14日內從其他口岸入境的進京人員，不分目的地。此外，北京還要求所有目的地為北京的國際客運航班，均從天津、石家莊等12個指定的第一入境點入境。
據國家衛健委通報，截至3月23日24時，全國累計報告境外輸入確診病例427例，其中有138例在北京確診。
責任編輯：尹航