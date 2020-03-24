【中美角力】中美外交部發言人推特開戰 美方借台灣批華隱瞞疫情

中美外交部發言人近日為新冠肺炎病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在推特上大打口水戰。美國國務院發言人歐塔加斯23日最新回擊推文特別提及台灣，質疑中國對公布疫情時間點撒謊。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩19日起，針對中國隱匿疫情的爭議，在推特（Twitter）上一來一往唇槍舌劍。

華春瑩19日推文指出，中國自1月3日以來，持續向美方更新國內疫情狀況及應對措施，美國國務院也於1月15日通知旅居中國的美國民眾，有關美國疾病管制暨預防中心（CDC）對疫情的警示。華春瑩反問：「然後現在怪中國拖延？認真的嗎？」

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▲ 中美外交部發言人近日為新冠肺炎病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議

歐塔加斯20日不甘示弱表示，1月3日前，中國當局已經下令摧毀2019年冠狀病毒疾病樣本、要求武漢醫生噤聲，並對網路上民眾疑慮聲音進行審查。「中國外交部發言人說得對，國際社會一定必須好好審視這個時間軸」。

華春瑩21日連發多條推文反擊，不只指責美國2月2日對中國實施旅遊禁令，更批評美方「讓中國做代罪羔羊沒有助益」、「撒謊及誹謗不會讓美國變得偉大」。

她並對歐塔加斯喊話：「妳大概不知道，武漢衛健委（去年）12月31日就發出了通知，請在發言前花點時間了解情況。」

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歐塔加斯23日則回擊指出：「12月31日，就是台灣首次試圖警告世界衛生組織（WHO）疫情可能人傳人的同一天。」她強調，同一時間，中國當局叫醫生封口，一直到1月20日前都拒絕承認病毒可能人傳人，帶來災難性的後果。

歐塔加斯在推文最後還特別加上「隱匿冠狀病毒疾病」（CovidCoverup）、「中國立即資訊透明」（ChinaTransparencyNow）等標籤，諷刺意味濃厚。

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責任編輯：游昊雲

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