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【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔　緬甸4口家被刺傷父子毀容

社會熱點 13:26 2020/03/24

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美國日前就疑因種族歧視，發生令人髮指的血案，一個緬甸裔4人家庭於當地一超市購物時突然被一名墨西哥裔男子以利器襲擊，以致4人皮開肉綻重創，其中父子二人破相。

新冠肺炎大流行，多個國家出現反華情緒，殃及亞裔人士。美國日前就疑因種族歧視，發生令人髮指的血案，一個緬甸裔4人家庭於當地一超市購物時突然被一名墨西哥裔男子以利器襲擊，以致4人皮開肉綻重創，其中父子二人破相。

兇徒被捕後直認想殺死該家庭，案件交由聯邦調查局（FBI）調查，正了解疑犯的確實動機。

父子臉部被割至皮開肉裂

事發本月14日晚上約7時半，居於美國德克薩斯州米德蘭市的緬甸裔男子Bawi Cung Nung與家人到Sam’s Club超市購物時，突然被19歲墨西哥裔男子Jose Gomez持利器襲擊，4人均被割傷，而他與其中一名兒子Robert的頭、面更被割傷重創，幸獲超市職員及休班警員及時將兇徒制服。

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Bawi Cung Nung及兒子頭、面受傷皮開肉綻，送院急救後分別須縫數十針，其中兒子的傷口更從額頭橫跨至耳朵及耳背，又長又深的疤痕清晰可見。當地警方表示，其中3名傷者至前日已經出院，另一男童則仍留醫，沒有生命危險。

兇徒Jose Gomez被捕後，向警方直認事發時企圖殺死4人家庭，他被捕3項謀殺未遂罪及1項使用致命武器嚴重攻擊罪，案件交由聯邦調查局（FBI）調查。當地市長John Peyton表示，案件牽涉亞裔家庭，將循種族歧視及仇恨犯罪方向調查。

特朗普：要徹底保護亞裔美國人

新冠肺炎大流行，最先出現疫情的中國，成為矛頭所指。但外國人未必人人分得清中國人，排華情緒殃及亞裔。

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根據紐約時報過去一周的訪談，全美各地20多名的亞裔受訪者表示存有恐懼：怕去超商購物、怕獨自外出或搭乘大眾交通工具。許多亞裔形容在公共場合遭人咆嘯，他們所面臨的仇恨，與許多美國穆斯林、阿拉伯人和南亞人士於2001年911恐攻後的遭遇無異。

美國總統特朗普連日來一直以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，被批評種族歧視、加深反彈情緒，他美國時間周一稍晚時改口，敦促各界保護亞裔美國人。

特朗普在推特寫道，「徹底保護我們在美國和全世界的亞裔美國人族群，是非常重要的事情。」

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責任編輯：伍樂

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