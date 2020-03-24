【新冠肺炎】瀋陽粥店掛橫額祝賀美日疫情 總公司急滅火 解僱涉事店長

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，正當中美因疫情來源爆發外交口戰之際，內地一間粥店，竟在門口掛橫額「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」，引發爭議，當地警方已要求將其撤下，涉事店長則被解僱。

昨日網上流傳一張照片，顯示一間名為「楊媽媽粥店」的商家，門口有一個充氣拱門，拱門上面橫額標語寫道：「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」。

指店長為招攬顧客 擅自懸掛該條幅

有網民批評，商家做法是泯滅人性，並挑撥國際矛盾，質疑涉嫌「尋釁滋事」。

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涉事店鋪隨後被曝光為楊媽媽粥店瀋陽太原街分店。根據楊媽媽（瀋陽市）餐飲配送管理有限責任公司昨日發布的道歉聲明，該分店店長為招攬顧客，於22日下午擅自在店門外懸掛該條幅。條幅掛上不到兩小時，就有民警到場責令撤下條幅，對涉事店長批評教育，並將其帶至公關機關調查。

聲明指，公司對該店長的行為予以譴責，並決定立即與涉事店長接觸勞動合同。

另據報導，瀋陽市和平區太原街街道辦事處一工作人員透露，太原街街道辦事處、派出所等部門23日都在該粥店現場辦公，研究處理辦法，目前仍未最終確定如何處理該店鋪。

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責任編輯：伍樂

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