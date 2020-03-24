【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告指，從4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，意味兩周後武漢將正式解除封城。

人員憑湖北健康碼「綠碼」可出入

而湖北省武漢市以外地區周三（25日）起，將解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

通告指，武漢市繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施。從3月25日零時起，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，對持有湖北健康碼「綠碼」的外出務工人員，經核酸檢測合格後，採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

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外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。出省人員應提前了解並遵守目的地疫情防控相關規定。

學校繼續延期開學

通告並指，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

通告最後表示，各地要進一步強化屬地責任，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入性風險。

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要統籌做好滯留在漢在鄂人員返程等工作，細化工作安排，確保安全有序流動。要積極有序推進企事業單位複工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度，力爭全省經濟社會發展早日全面步入正常軌道。

責任編輯：伍樂

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