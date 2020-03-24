  • 25°C
香港時間 : 2020324日 (二) 13:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】湖北明解封 武漢下月8日恢復對外交通

社會熱點 13:26 2020/03/24

分享：

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告指，從4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，意味兩周後武漢將正式解除封城。

人員憑湖北健康碼「綠碼」可出入

而湖北省武漢市以外地區周三（25日）起，將解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

通告指，武漢市繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施。從3月25日零時起，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，對持有湖北健康碼「綠碼」的外出務工人員，經核酸檢測合格後，採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診  不排除院內感染

【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發

【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒

外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。出省人員應提前了解並遵守目的地疫情防控相關規定。

學校繼續延期開學

通告並指，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

通告最後表示，各地要進一步強化屬地責任，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入性風險。

【新冠肺炎最新疫情】疫情「倒灌」下多78宗確診 其中4宗為本土個案

【新冠肺炎】疫情反彈？援鄂疾控隊暫緩撤離 知情者：每日驗出多宗無症狀感染

【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號？

要統籌做好滯留在漢在鄂人員返程等工作，細化工作安排，確保安全有序流動。要積極有序推進企事業單位複工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度，力爭全省經濟社會發展早日全面步入正常軌道。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】網傳記者文章說武漢多確診 中國官方凌晨急稱不實
2020/03/22
【新冠肺炎】網傳記者文章說武漢多確診 中國官方凌晨急稱不實
【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉
2020/03/23
【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉
【新冠肺炎】美傳染病醫生：我親眼見到病毒源自中國　惟稱「中國病毒」不公平
2020/03/23
【新冠肺炎】美傳染病醫生：我親眼見到病毒源自中國　惟稱「中國病毒」不公平
【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期
2020/03/23
【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期
【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測
今日
【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測
疫情 經濟 交通 學校 武漢 冠狀病毒 湖北省 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔　緬甸4口家被刺傷父子毀容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎最新疫情】疫情「倒灌」下多78宗確診 其中4宗為本土個案（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】疫情「倒灌」下多78宗確診 其中4宗為本土個案（不斷更新）
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【劉真病逝】「國標女王」和死神搏鬥45天等不到換心離世　小S哽咽辛龍撕心裂肺
【劉真病逝】「國標女王」和死神搏鬥45天等不到換心離世　小S哽咽辛龍撕心裂肺
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒　最髒是地板
【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒　最髒是地板
【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」
【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」