漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情持續之際，陝西安康市寧陜縣周一（23日）凌晨一輛途經當地的復工包車上，一名務工人員突然感到不適，送院救治後當天早上即死亡，事件引發民眾擔憂。縣衛健局指，該名務工人員的新冠病毒檢測呈陰性反應，但對另一種病毒「漢坦病毒」則呈陽性反應。

經鼠傳播的嚴重急性傳染病

據了解，該輛復工包車是山東威海市龍威客運有限公司所有，由山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃，車上共計有兩名司機、一名醫務人員，以及30名務工人員。復工包車從雲南臨滄市孟定鎮接載務工人員返回山東務工。

縣衛健局在情況說明中指，復工包車途經寧陜縣境內的京昆高速寧陜服務區時，醫務人員發現其中一名務工人員田某出現不適，隨即報警求助。

救護車趕到後將田某，以及兩名發熱人員及一名陪同人員送院，並安排進行新型冠狀病毒檢測。與此同時，同車其餘29人全部落實就地醫學觀察措施。田某當天早上7時許救治無效死亡。

經安康市疾控中心檢測，田某對漢坦病毒呈陽性反應，同車其他人都對新型冠狀病毒及漢坦病毒的檢測呈陰性反應，工作人員將在24小時後再次檢測，如果結果仍然為陰性，工人只要隔離觀察14天後就可離開。

據中國疾控中心官網介紹，流行性出血熱，國際又稱腎綜合症出血熱，是一種經鼠傳播、由漢坦病毒引起的，臨床上以發熱、出血和腎損害為主要特徵的嚴重的急性傳染病。這種病起病急，進展快，若救治不及時可引起死亡。

雲南臨滄市疾控中心人士向內媒表示，當地老鼠比較多，每年都會進行幾次消殺，但過去很少出現流行性出血熱病例。據其介紹，出血熱主要通過接觸老鼠或老鼠體液、糞便，以及被老鼠污染的食物等傳播，建議盡量避免與老鼠及相關污染物接觸。

據香港衛生署衛生防護中心：

漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。此病主要是由齧齒動物傳播漢坦病毒而引起。腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群。漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。 傳播途徑：漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。 人類亦可由其他途徑染病：包括被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口；而人與人之間的傳播是極其罕見的。 病徵：腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。 至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。 潛伏期：症狀於受感染後約1至8星期開始出現。 治療方法：漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。

責任編輯：伍樂