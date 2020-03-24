  • 26°C
香港時間 : 2020324日 (二) 16:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離

社會熱點 15:06 2020/03/24

分享：

新型冠狀病毒肺炎疫情持續之際，陝西安康市寧陜縣周一（23日）凌晨一輛途經當地的復工包車上，一名務工人員突然感到不適，送院救治後當天早上即死亡，事件引發民眾擔憂。縣衛健局指，該名務工人員的新冠病毒檢測呈陰性反應，但對另一種病毒「漢坦病毒」則呈陽性反應。

經鼠傳播的嚴重急性傳染病

據了解，該輛復工包車是山東威海市龍威客運有限公司所有，由山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃，車上共計有兩名司機、一名醫務人員，以及30名務工人員。復工包車從雲南臨滄市孟定鎮接載務工人員返回山東務工。

縣衛健局在情況說明中指，復工包車途經寧陜縣境內的京昆高速寧陜服務區時，醫務人員發現其中一名務工人員田某出現不適，隨即報警求助。

救護車趕到後將田某，以及兩名發熱人員及一名陪同人員送院，並安排進行新型冠狀病毒檢測。與此同時，同車其餘29人全部落實就地醫學觀察措施。田某當天早上7時許救治無效死亡。

經安康市疾控中心檢測，田某對漢坦病毒呈陽性反應，同車其他人都對新型冠狀病毒及漢坦病毒的檢測呈陰性反應，工作人員將在24小時後再次檢測，如果結果仍然為陰性，工人只要隔離觀察14天後就可離開。

據中國疾控中心官網介紹，流行性出血熱，國際又稱腎綜合症出血熱，是一種經鼠傳播、由漢坦病毒引起的，臨床上以發熱、出血和腎損害為主要特徵的嚴重的急性傳染病。這種病起病急，進展快，若救治不及時可引起死亡。

雲南臨滄市疾控中心人士向內媒表示，當地老鼠比較多，每年都會進行幾次消殺，但過去很少出現流行性出血熱病例。據其介紹，出血熱主要通過接觸老鼠或老鼠體液、糞便，以及被老鼠污染的食物等傳播，建議盡量避免與老鼠及相關污染物接觸。

據香港衛生署衛生防護中心：

漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。此病主要是由齧齒動物傳播漢坦病毒而引起。腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群。漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。

傳播途徑：漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病：包括被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口；而人與人之間的傳播是極其罕見的。

病徵腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。 

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。

潛伏期：症狀於受感染後約1至8星期開始出現。

治療方法：漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。

責任編輯：伍樂

相關文章

【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發
今日
【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發
【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診 不排除院內感染
今日
【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診 不排除院內感染
【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測
今日
【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測
【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城
今日
【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城
【新冠肺炎】無症狀感染不納確診 衛健委稱非主要傳染源
今日
【新冠肺炎】無症狀感染不納確診 衛健委稱非主要傳染源
肺炎 頭痛 腹瀉 發燒 頭暈 治療 疫情 傳染病 中國疾病預防控制中心 香港

上一篇文章

【新冠肺炎】鍾南山團隊點名可抗新冠病毒　連花清瘟「秘方」曝光

下一篇文章

【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎最新疫情】疫情「倒灌」下多78宗確診 其中4宗為本土個案（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】疫情「倒灌」下多78宗確診 其中4宗為本土個案（不斷更新）
【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」
【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【劉真病逝】「國標女王」和死神搏鬥45天等不到換心離世　小S哽咽辛龍撕心裂肺
【劉真病逝】「國標女王」和死神搏鬥45天等不到換心離世　小S哽咽辛龍撕心裂肺
【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒　最髒是地板
【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒　最髒是地板
【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒
【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒