【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」

新冠肺炎全球大流行,中美就新冠病毒哪裡來的「疫戰」仍在延燒。擲出「美軍播毒」論的中國外交部發言人趙立堅,短暫隱身幾天後,再在Twitter現身追問,如果新冠疫情是從去年9月已開始的,而美國曾對一些感染者誤診為流感;那麼美國到底有多少人受到感染、美國新冠肺炎「零號病人」何時出現?

分析指,儘管美方抗議中方的「美軍播毒」論,但趙立堅的言論似乎暗示,他懷疑病毒來自美國的立場沒改變。

趙立堅在美國時間22日再以英文發布推文:

US CDC admitted some COVID19 patients were misdiagnosed as flu during 2019 flu season. 34 million infected & 20000 died. If COVID19 began last September, & US has been lack of testing ability, how many would have been infected? US should find out when patient zero appeared.