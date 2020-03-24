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【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」

國情動向 15:18 2020/03/24

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擲出「美軍播毒」論的中國外交部發言人趙立堅，短暫隱身幾天後，再在Twitter現身追問，如果新冠疫情是從去年9月已開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感。

新冠肺炎全球大流行，中美就新冠病毒哪裡來的「疫戰」仍在延燒。擲出「美軍播毒」論的中國外交部發言人趙立堅，短暫隱身幾天後，再在Twitter現身追問，如果新冠疫情是從去年9月已開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感；那麼美國到底有多少人受到感染、美國新冠肺炎「零號病人」何時出現？

分析指，儘管美方抗議中方的「美軍播毒」論，但趙立堅的言論似乎暗示，他懷疑病毒來自美國的立場沒改變。

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趙立堅在美國時間22日再以英文發布推文：

US CDC admitted some COVID19 patients were misdiagnosed as flu during 2019 flu season. 34 million infected & 20000 died. If COVID19 began last September, & US has been lack of testing ability, how many would have been infected? US should find out when patient zero appeared.

其中文大意是，如果新冠疫情是從去年9月開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感，那麼到底有多少人受到感染？他還強調，美國應該找到零號病人。

報道指，趙立堅的這一推文立即引起了廣泛的關注，僅兩小時就得到了5000個點贊，還被超過1500次轉發。

「美軍播毒」論 引中美關係緊張

觀察人士指，儘管中國駐美大使崔天凱暗指趙立堅「美軍播毒」論，不代表中央立場；美方政界更對此論調強烈反彈；但趙立堅的最新推文反映，他懷疑病毒來自美國的看法沒改變。

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有外媒分析，與此同時，中國官媒「環球網」周六發表報道，宣稱意大利一位專家表示，意大利可能早在去年11月就出現了疑似新冠肺炎的不明原因肺炎。文章題目更直接挑明：意大利專家認為疫情可能早於中國傳播。

但有分析指，中方媒體是斷章取義，但中方此舉，明顯是要質疑「病毒源於中國」的普遍看法。

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責任編輯：伍樂

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