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【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當  特朗普經常亂噏

國情動向 15:18 2020/03/24

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中美就新型冠狀病毒肺炎源頭大打「口水戰」，特朗普更用上「中國病毒」一詞，引致美國亞裔受歧視甚至被攻擊。特朗普的顧問、美國國家過敏症和傳染病研究所主任安東尼．福西(Anthony Fauci)在接受美《科學》雜誌專訪時直指，「中國病毒」引起很多爭議，他自己絕對不會這樣說。

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安東尼．福西(Anthony Fauci)表示，特朗普普總統最近在新冠病毒疫情上的發言引起很多爭議──例如「中國病毒」──雖然原則上他不會反對總統的話，但這種表達方式確實容易引起爭議。這位白宮很受重視的疫情專家表示，外界一度認為他被要求「封口」，但他顯然還沒有被解僱，這是因為川普還是願意聽他講話。

針對特朗普對中國的指控，福西略顯無奈地說，特朗普發表了中國應該提前3-4個月告訴美國新冠疫情的言論後，他已經和相關人員表示這種說法與事實不一致，疫情爆發前2-3個月，那就是去年9月。在特朗普說這些話時，「我總不可能跳到麥克風前面，把他推下去吧？」

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福西表示，「好吧，他既然已經說了，那就讓我們下次儘量作出更正。」下次幕僚與他談論要如何對外發言時會說：「對不起，總統先生，請注意這一點，不要這麼說。」

在被問到會不會也像特朗普一樣把新冠病毒說成「中國病毒」時，福西則表示自已「不會這麼說」，而且「永遠不會」。

至於應對疫情應該採取的一些防控措施，福西稱，美國應該考慮實施在超市門口進行體溫測量的做法，他會在下次疫情工作組的會議上把這件事提出來，看看是什麼原因導致美國現在沒有實行這種很值得考慮的措施。

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福西還指出，美國白宮內部在開會時會有一些隔離措施，副總統彭斯會要求每個會議室不得超過10個人，如果超過就會把人趕到其他會議室。不過新聞發布會上經常有10多人站在一起，下面還坐著一大群記者，這種情況實在很難改變。他說，他已經盡力了，「不可能去實現無法實現的事情」。

責任編輯：高青

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