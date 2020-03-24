【新冠肺炎】鍾南山團隊點名可抗新冠病毒　連花清瘟「秘方」曝光

新冠肺炎疫情肆虐，在治療方面，連花清瘟膠囊成為2020年《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第七版）》治療推薦用藥。此外，鍾南山團隊最新研究指，中藥連花清瘟在體外試驗中顯示出抗新冠病毒的作用，將該款藥品推上熱門。連花清瘟究竟是什麼？

融合漢明清藥方 具廣譜抗病毒作用

據悉，連花清瘟膠囊國內目前僅有石家莊以嶺藥業獲批。經查以嶺藥業官網，連花清瘟膠囊的主要成份包括連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草等。其中，連翹、金銀花、板藍根等藥物均以清熱解毒的功效被人熟知。

▲ 連花清瘟膠囊國內目前僅有石家莊以嶺藥業獲批（網上圖片）

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官網還指，中藥連花清瘟以絡病理論為指導探討流行性感冒中醫發病規律與治療，將漢代《傷寒論》麻杏石甘湯、明代《瘟疫論》治疫病用大黃、清代《溫病條辨》銀翹散三朝名方薈萃為一方，用於感冒、流感早期癥狀效果尤為突出，具有廣譜抗病毒、抑菌、抗炎退熱、化痰止咳作用。

▲ 以嶺藥業捐贈藥品，支持意大利防疫（網上圖片）

除了被列為2020年《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第七版）》治療推薦用藥外，該款藥品還是2009年《人感染甲型H1N1流感診療方案》、2014年《埃博拉病毒中醫診療方案》、2015年《中東呼吸綜合征病例診療方案》治療推薦用藥。

出產該藥品的石家莊以嶺藥業（002603）成立於2001年，創建人是中國工程院吳以嶺院士。以嶺藥業今日開盤後微升2.96%。

責任編輯：尹航

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