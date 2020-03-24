【中國經濟】滬指收升2.3% 收復2700關

美聯儲啟動無上限QE，外圍止跌，內地股市今日反彈，滬指收升2.3%，收復2700關。分析指，A股走勢仍受外圍制約，短期反彈料有限。

滬深兩市今日高開，雖然指數衝高後一度回落，但臨近尾盤拉升逾2%，截至收市，滬指報2722.44點，升2.34%；深成指報9921.68點，升2.73%；創指報1876.91點，升2.73%。

滬深兩市成交總額為7125億元（人民幣，下同），較上一交易日有所放量。其中，滬市成交2790億元，深市成交4335億元。北向資金全天淨流入超50億元。

從盤面上看，行業板塊全線上漲，食品飲料、汽車、農業服務、通信服務、計算機等漲幅居前；生物醫藥漲幅較小。

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國海證券表示，海外形勢不斷嚴峻，造成經濟擔憂和恐慌心理，勢必也會影響A股市場，因此當前應當謹慎操作。

另一方面，內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，湖北省宣布，從4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，意味兩周後武漢將正式解除封城。

湖北省武漢市以外地區周三（25日）起，將解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

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責任編輯：蒯宇澄

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